Ha anya vagy, a gyereked érdekében néha el kell fáradnod

Szintén már gyereket nevelő barátaim körében sokszor kerül szóba az az egyébként az interneten is gyakran idézett vélemény, hogy mi vagyunk a generáció, akik megtörik a kört.
Eljutottunk a jólétnek egy olyan fokára, amikor megengedhetjük magunknak, hogy a Maslow-piramis tetejére is figyeljünk: érzelmi biztonságot, megküzdési stratégiákat, indulatkezelési technikákat akarunk megtanítani a gyerekeinknek. Eszközöket akarunk adni a számukra, amikkel egészséges kapcsolatot tudnak majd ápolni az érzelmeikkel.
Eszközöket, amiket nekünk talán soha nem adtak a kezünkbe.