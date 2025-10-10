Ha anya vagy, a gyereked érdekében néha el kell fáradnod

Szülőnek lenni fárasztó – és hagy ne kelljen ehhez a mondathoz hozzá tennem, hogy „de persze ennek ellenére nem cserélném el semmiért”, mert ezt olyan biztosnak érzem, hogy ostobaságnak tűnik egyáltalán magyarázni is. De szülőnek lenni fárasztó. És szerintem a gyerekeink érdeke is lenne, hogy beszéljünk erről néha.

Szintén már gyereket nevelő barátaim körében sokszor kerül szóba az az egyébként az interneten is gyakran idézett vélemény, hogy mi vagyunk a generáció, akik megtörik a kört.

Akik eljutottak oda, hogy már nem kell világégések rettenetét elszenvedniük (legalábbis egyelőre), mint a dédszüleinknek, nem kell a semmiből építkezniük, mint a nagyszüleinknek, és már nem “csak” a gyerekek fizikai igényeinek kielégítése szerepel a fókuszukban, mint esetleg a szüleinknek.

Eljutottunk a jólétnek egy olyan fokára, amikor megengedhetjük magunknak, hogy a Maslow-piramis tetejére is figyeljünk: érzelmi biztonságot, megküzdési stratégiákat, indulatkezelési technikákat akarunk megtanítani a gyerekeinknek. Eszközöket akarunk adni a számukra, amikkel egészséges kapcsolatot tudnak majd ápolni az érzelmeikkel.

Eszközöket, amiket nekünk talán soha nem adtak a kezünkbe.

