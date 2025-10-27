„Tényleg ezt akarod felvenni?” Anyai megjegyzések és amit valójában jelentenek

„Tényleg ezt akarod felvenni?”
Ez valószínüleg azt jelenti, hogy „Ez a ruha nem áll jól, jobb lenne ha mást vennél fel.” Egy pizonyos ponton, az anyák úgy érzik homályosan kell fogalmazniuk, hogy ne bántsanak meg. De van itt még valami: az anyák szeretnék ha úgy öltözne lányuk, ahogyan azt ők tennék, ha fiatalabbak lennének. A te megjelenésed őt is tükrözi, ezért szeretne segíteni, hogy mellette boldog nő váljék belőled. Ilyenkor a legjobb megmondani, hogy köszönöd a tanácsát, de szeretnél a saját stílusodban öltözni.
