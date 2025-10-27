„Tényleg ezt akarod felvenni?” Anyai megjegyzések és amit valójában jelentenek

„Tényleg ezt akarod felvenni?" Anyai megjegyzések és amit valójában jelentenek

Írta 2025.10.27.

Létezik egy kommunikációs csőd az anya és lánya közti beszélgetésekben. Az anyák mindig finoman tudják leplezni azt, amit igazán mondani szeretnének. Ezért megpróbáltunk lefordítani néhány anyai megjegyzést.

„Tényleg ezt akarod felvenni?”

Ez valószínüleg azt jelenti, hogy „Ez a ruha nem áll jól, jobb lenne ha mást vennél fel.” Egy pizonyos ponton, az anyák úgy érzik homályosan kell fogalmazniuk, hogy ne bántsanak meg. De van itt még valami: az anyák szeretnék ha úgy öltözne lányuk, ahogyan azt ők tennék, ha fiatalabbak lennének. A te megjelenésed őt is tükrözi, ezért szeretne segíteni, hogy mellette boldog nő váljék belőled. Ilyenkor a legjobb megmondani, hogy köszönöd a tanácsát, de szeretnél a saját stílusodban öltözni.

