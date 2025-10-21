Ha a tested ezt jelzi: lehet, hogy titokban alvási apnoéd van

Az éjszakai alvás pihentető és regeneráló hatásának hiánya sokkal több energiát vonhat el tőled, mint ahogy azt elsőre gondolnád. Az egyik legkomolyabb alvászavarnak, az alvási apnoénak, a tünetei sokszor rejtve maradnak, mégis súlyos hatással lehetnek mindennapi életünkre. De mik is azok a jelek, amelyek arra utalhatnak, hogy titokban alvási apnoéd van?

Mit jelent az alvási apnoé?

Az alvási apnoé egy olyan állapot, amely során a légzés alvás közben többször is megáll, vagy nagyon alacsony szintre csökken. Ezt az állapotot általában hangos horkolás, légszomj, vagy hirtelen ébredések jelzik, de vannak kevésbé nyilvánvaló, mégis sokszor figyelmen kívül hagyott jelei is.

Az alvási apnoé nem csupán fáradtságérzetet okoz, hanem hosszú távon jelentős egészségügyi kockázatokat is hordoz, például magas vérnyomást, szívbetegségeket, cukorbetegséget és stroke kockázatát növeli.

