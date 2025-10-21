Ha a tested ezt jelzi: lehet, hogy titokban alvási apnoéd van
iStock

Címlap / Életmód / Egészség / Ha a tested ezt jelzi: lehet, hogy...

Ha a tested ezt jelzi: lehet, hogy titokban alvási apnoéd van

Farkas Izabella
Írta 2025.10.21.

Az éjszakai alvás pihentető és regeneráló hatásának hiánya sokkal több energiát vonhat el tőled, mint ahogy azt elsőre gondolnád. Az egyik legkomolyabb alvászavarnak, az alvási apnoénak, a tünetei sokszor rejtve maradnak, mégis súlyos hatással lehetnek mindennapi életünkre. De mik is azok a jelek, amelyek arra utalhatnak, hogy titokban alvási apnoéd van?

🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

Mit jelent az alvási apnoé?

Az alvási apnoé egy olyan állapot, amely során a légzés alvás közben többször is megáll, vagy nagyon alacsony szintre csökken. Ezt az állapotot általában hangos horkolás, légszomj, vagy hirtelen ébredések jelzik, de vannak kevésbé nyilvánvaló, mégis sokszor figyelmen kívül hagyott jelei is.

Az alvási apnoé nem csupán fáradtságérzetet okoz, hanem hosszú távon jelentős egészségügyi kockázatokat is hordoz, például magas vérnyomást, szívbetegségeket, cukorbetegséget és stroke kockázatát növeli.

Oldalak: 1 2 3 4 5 6 7

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/7
Következő»
🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

🎯 Mások ezt olvassák

„A barátnőmet nem lehet levakarni rólam” – Kötődési problémák férfi szemmel

„A barátnőmet nem lehet levakarni rólam” – Kötődési problémák férfi szemmel
Alvászavar gyötör? Próbáld ki ezeket a zöldségeket a vacsorádhoz

Alvászavar gyötör? Próbáld ki ezeket a zöldségeket a vacsorádhoz
A legszenzációsabb 15 szex póz, ami fokozott élvezetet ad

A legszenzációsabb 15 szex póz, ami fokozott élvezetet ad
Az 5 legjobb és az 5 legrosszabb Vízöntő tulajdonság 

Az 5 legjobb és az 5 legrosszabb Vízöntő tulajdonság 
5 film, ami azonnal elrepít Velence varázslatos világába

5 film, ami azonnal elrepít Velence varázslatos világába
Mit gondolnak igazából a férfiak a rövid hajú nőkről? Megkérdeztük őket!

Mit gondolnak igazából a férfiak a rövid hajú nőkről? Megkérdeztük őket!
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK