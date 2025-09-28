Melyik hónapokban fogyasztjuk a legtöbb alkoholt? Az október meglepően kimagaslik
Farkas Izabella
Írta 2025.09.28.

Amikor az alkohol fogyasztásáról van szó, sokan különféle eseményekhez és ünnepekhez kötik a nagyobb mennyiségű alkoholfogyasztást. Az év bizonyos időszakai különösen hangsúlyosak ebben a tekintetben, és talán meglepő lehet, mennyire kiemelkedik ezek közül október hónapja.

A nagy ivászatok hónapjai

Októbert elsősorban az Oktoberfesttel azonosítjuk, amely a világ egyik legismertebb sörfesztiválja, ám az alkoholos italok mennyisége ilyenkor nemcsak a fesztiválon növekszik meg. Valójában az egész hónapban jelentős növekedés figyelhető meg az alkoholfogyasztás terén, amit különféle statisztikák és kutatások is megerősítenek.

Egy 2023-as felmérés szerint, mely az éves alkoholfogyasztás dinamikáját vizsgálta, október annak ellenére vezeti az alkoholfogyasztási listát, hogy december, a karácsonyi ünnepek miatt is gyakran emlegetett időszak.

Az októberi sör- és borfogyasztás több mint 20%-kal ugrott meg az év más hónapjaihoz képest.

    HOZZÁSZÓLÁSOK