Melyik hónapokban fogyasztjuk a legtöbb alkoholt? Az október meglepően kimagaslik

Amikor az alkohol fogyasztásáról van szó, sokan különféle eseményekhez és ünnepekhez kötik a nagyobb mennyiségű alkoholfogyasztást. Az év bizonyos időszakai különösen hangsúlyosak ebben a tekintetben, és talán meglepő lehet, mennyire kiemelkedik ezek közül október hónapja.

🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

A nagy ivászatok hónapjai

Októbert elsősorban az Oktoberfesttel azonosítjuk, amely a világ egyik legismertebb sörfesztiválja, ám az alkoholos italok mennyisége ilyenkor nemcsak a fesztiválon növekszik meg. Valójában az egész hónapban jelentős növekedés figyelhető meg az alkoholfogyasztás terén, amit különféle statisztikák és kutatások is megerősítenek.

Egy 2023-as felmérés szerint, mely az éves alkoholfogyasztás dinamikáját vizsgálta, október annak ellenére vezeti az alkoholfogyasztási listát, hogy december, a karácsonyi ünnepek miatt is gyakran emlegetett időszak.

A cikk folytatódik, lapozz!