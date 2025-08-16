Aki azt kéri egy nőtől, hogy mosolyogjon, azt kérdés nélkül ki kéne lőni a világűrbe

Életem egyik legrosszabb hetén, egy borzalmas hír, kimerítő érzelmi hullámvasút és fizikai fáradtság közepén találkoztam egy barátnőmmel egy kávézóban. Nem egy aranyos csajos összejövetel volt, azért találkoztunk, mert ez egy olyan este volt, amikor tudtam, okosabb dolog nem egyedül maradni.

Életem egyik legrosszabb hetén, egy borzalmas hír, kimerítő érzelmi hullámvasút és fizikai fáradtság közepén találkoztam egy barátnőmmel egy kávézóban. Nem egy aranyos csajos összejövetel volt, azért találkoztunk, mert ez egy olyan este volt, amikor tudtam, okosabb dolog nem egyedül maradni. A barátnőm az est nagy részében csak csendben ült mellettem, és próbálta a jelenlétével tartani bennem a lelket, de egy ponton kiment a mosdóba, én pedig ott maradtam az asztalnál.

Alig telt el öt perc, már három férfi sétált el mellettem egymástól függetlenül, és mind a három odaszólt valamit. „Olyan szép vagy, miért nem mosolyogsz?” „Mi az a szomorú pofi?” „Mosolyogj inkább!”

Három különböző hang, három különböző ember, de ugyanaz az üzenet: nem látszódhat rajtam, hogy hogy érzem magam. Mert igazából nem számít, hogy érzem magam. Az számít, hogyan nézek ki mások szemében. Az számít, hogy ne zavarjam meg az ő esztétikai komfortjukat azzal, hogy épp nem vagyok vidám.

Ez az élmény nem egyedi, és sajnos nem is különösen extrém. A legtöbb nő, akivel erről beszéltem, ismerte a szituációt. Az utcán, a boltban, a buszon, a recepción, bárhol előfordulhat, hogy egy idegen férfi – aki nem tartozik a bizalmi körünkbe, akitől semmilyen érzelmi közelség nem indokolná a véleménynyilvánítást – azt mondja: „mosolyogj!”. Mintha a nő arca közkinccsé válna, amint kilép az utcára, és mintha alapelvárás lenne, hogy azt a funkciót töltse be, hogy mások kedvét javítsa.

A valóság viszont az, hogy egy nőnek is joga van fáradtnak, gondterheltnek, dühösnek, vagy éppen magába fordulónak lenni. Joga van nem mosolyogni. És joga van ahhoz, hogy mindezt úgy tegye, hogy senki ne szóljon rá emiatt. A mosoly nem a nyugalmi állapotunk. Nem alapfelszereltség. A mosoly egy érzelem kifejezése, amivel nem tartozom senkinek. És mint ilyet, erőszakosan követelni nemcsak illetlen, hanem ijesztően arrogáns is.

Aki egy nőtől azt kéri, hogy mosolyogjon, azt valójában nem érdekli az adott nő érzései. Nem kérdezi meg, hogy van. Nem hallgatja meg. Nem is sejti, mi van mögötte – csak azt tudja, hogy nem tetszik neki, amit lát, és szeretné szebbre formázni a képet. A képet, amit nézni akar. A képet, amiben a nő nem ember, csak dekoráció.

Csakhogy mi, nők nem a világ kirakataiba helyezett porcelánbabák vagyunk, hanem érző, gondolkodó, terheket cipelő, örömöket és fájdalmakat megélő emberek. Nem az a dolgunk, hogy mások hangulatát emeljük a mosolyunkkal, főleg nem akkor, amikor épp darabokra hullunk belül.

És aki ezt nem képes megérteni, aki még mindig azt gondolja, hogy joga van beleszólni egy ismeretlen nő arckifejezésébe, azt szerintem érdemes lenne kérdés nélkül megfogni, egy rakétába ültetni, és kilőni az űrbe. Pályára állítani a Föld körül, és amikor az ablakból nézi a bolygót, rászólni: mosolyogj már, ne rontsd el nekünk a kilátást!