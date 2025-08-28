Ma Ágoston, Elemér és Mózes névnapja van. Mit árul el a személyiségük?

2025. augusztus 28-án Magyarországon Ágoston és több más névnapot is ünnepelünk, többek között Adelina, Adelinda, Adolár, Ágost, Ágosta, Agrippa, Alfréd, Bán, Elemér, Hermész, Hermia, Jermák, László, Mimóza, Morgan, Morgána, Mózes, Pelágia és Pelágiusz nevűeket is.

Ágoston névnapja különösen jelentős ezen a napon. Az Ágoston név a latin „Augustinus” névből ered, jelentése „magasztos”, „tiszteletre méltó”. Az egyik legismertebb Ágoston Szent Ágoston, a keresztény egyház egyik legnagyobb teológusa és filozófusa, aki élete során mély hatást gyakorolt a nyugati kereszténységre. Az Ágoston név viselői általában jellemzően intellektuális, filozofikus hajlamú, mély gondolkodású személyiségek, akik komolyan veszik a belső értékeket és az erkölcsi kérdéseket. Gyakran vezetői képességekkel is rendelkeznek, és hajlamosak a bölcsességre, ugyanakkor időnként introvertáltak lehetnek.

Az Elemér név szintén ezen a napon ünnepelt. Az Elemér név magyar eredetű, jelentése „nagy hírű”, „nagy erejű”. Az Elemér név viselői jellemzően energikus, céltudatos és határozott emberek, akik kitartóak és szívósak a céljaik elérésében. Erős a vezetői hajlamuk, és gyakran vállalnak felelősséget közösségi vagy családi szinten. Ezek a személyek általában megbízhatóak, de néha kicsit makacsok is lehetnek.

A többi név közül érdemes kiemelni a Mózes nevet, amely bibliai eredetű, jelentése „kivont" vagy „megmentett". Mózes a zsidó, keresztény és iszlám hagyományban is kiemelkedő próféta, aki a rabszolgaságból való szabadulás és a törvények átadásának szimbóluma. Mózes nevű emberek általában erős erkölcsi érzékkel és vezetői képességekkel rendelkeznek.

A mai napon ünnepelt nevek között szerepelnek továbbá olyan ritkább vagy különleges nevek is, mint például Adelina és Adelinda, amelyek a latin „noble” (nemes) szóból származnak, vagy Alfréd, amely germán eredetű, jelentése „bölcs tanácsadó”.

