Ha ezeken a napokon születtél, a legszerencsésebbek közé tartozol

A számmisztika szerint nem véletlen, hogy valaki milyen napon születik – a dátum ugyanis nemcsak egy bejegyzés az anyakönyvben, hanem egy különleges energetikai lenyomat is, ami formálhatja a sorsunkat.

Ugye te is ismersz olyan embereket, akikre mintha állandóan rámosolyogna a szerencse? Akik látszólag könnyedén megtalálják a helyüket az életben: álomba illő munkahelyen dolgoznak, sikeresek, csodálatos családi életet élnek és még a nehéz időszakokból is megerősödve lépnek ki. Bizonyos, hogy nem minden a látszat, de lehetséges, hogy valami más is működik a háttérben…

Ha a te születésnapod is az alábbiak egyikére esik, jó eséllyel olyan tulajdonságokkal születtél, amelyek már önmagukban előnyt jelentenek. De mit takar ez pontosan? Nézzük meg közelebbről!

Ha 1-jén születtél

Benned él az úttörők szellemisége: nem riadsz vissza a kihívásoktól és gyakran te vagy az első, aki valami újba belevág. A szerencséd a számmisztika szerint elsősorban ott mutatkozik meg, hogy ösztönösen tudod, mikor kell lépni és azt is, hogyan kell. Néha már azelőtt meglátod a megoldási lehetőségeket, hogy mások egyáltalán észrevennék a problémákat. Ez nem mázli – ez adottság!