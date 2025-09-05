„A mesteremberek csak a férjemmel akarnak beszélni” – Feminizmus a mindennapokban

A patriarchátus és a társadalmi elvárások ellen finom kis módszerekkel is lehet küzdeni.

Megfognád?

Amikor gyerekem lett, mindig a férfi vendégeknek ajánlottam fel, hogy fogják meg, és képtelenség volt megunni a döbbent arcokat. „Petikém, megfognád a babát, amíg kimegyek a konyhába? Köszi!” Hiába voltak ott a feleségek, mindig a férjeknek adtam oda a bébit. A nők egész életükben babáznak, néha a férfiak is kivehetik ebből a részüket.

Beszélhetnék a férjével?

Amikor felújítottunk, minden mesterember a férjemmel akart beszélni annak ellenére, hogy a szerződésen és rendeléseken én voltam a kapcsolattartó. (Én építész vagyok, a férjem informatikus, így mindent én intéztem.) Amikor becsöngettek vagy telefonáltak és a hangomat hallva azonnal a férjemet kérték, én mindig odahívtam, ő pedig elmondta, hogy neki fogalma sincs semmiről, beszéljenek velem.

Kedves

Amikor egy taxis, hentes, vízszerelő, zöldséges, gondok stb. úgy szólít, hogy „aranyos, drága, kedves vagy csillagom", akkor szemrebbenés nélkül én is így szólítom őt, és ez mindig vicces: „Fél kiló húsz deka lett a csirkemáj, maradhat, csillagom?" – „Persze, maradhat, csillagom."

Menjen csak…

Azoknak a férfi kollégáknak, akik lekezelően viselkednek, előszeretettel nyitom ki az ajtót. Eléjük sietek, kinyitom az ajtót és kedves mosollyal tessékelem őket. Ez borzasztóan zavarba hozza és „demaszkulálja” őket, és pont ezért csinálom. Egyszer az undok felettesem egy nyomtatót cipelt és megkérdeztem tőle, hogy segítsek-e. A fickó majd’ felrobbant.

