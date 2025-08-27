A legrosszabb dolgok, amiket egy szorongó embernek mondhatunk – és ami segíthet

„Nyugi már!” – hangzik el túl gyakran, pedig nem segít. A legtöbbünk került már olyan helyzetbe, hogy egy szerettünk szorongott, mi pedig csak segíteni szerettünk volna neki. Ilyen helyzetben mégis könnyen, a legjobb szándék ellenére is olyan mondatok hagyhatják el a szánkat, amelyek inkább ártanak, mint használnak.

Sok múlhat azon, amit mondasz és teszel

A Time nemrég arra hívta fel a figyelmet szakértők segítségével, hogy a szorongás nem logikus – és nem mindig hallgat a jó tanácsra, ezért borzasztóan fontos, hogy átgondoljuk, mit mondunk annak, aki küzd vele.

Ahogy Jaime Fleischer, a Headspace terápiás igazgatója fogalmaz: „Ilyenkor a tanácsadás helyett a jelenlét, a kiigazítás helyett pedig a kapcsolat az, ami igazán számít.” Lássuk hát, mik a leggyakoribb veszélyes mondatok – és mit érdemes helyettük mondani, ha valóban segíteni szeretnél.

