A legrosszabb dolgok, amiket egy szorongó embernek mondhatunk – és ami segíthet

Sok múlhat azon, amit mondasz és teszel
A Time nemrég arra hívta fel a figyelmet szakértők segítségével, hogy a szorongás nem logikus – és nem mindig hallgat a jó tanácsra, ezért borzasztóan fontos, hogy átgondoljuk, mit mondunk annak, aki küzd vele.
Ahogy Jaime Fleischer, a Headspace terápiás igazgatója fogalmaz: „Ilyenkor a tanácsadás helyett a jelenlét, a kiigazítás helyett pedig a kapcsolat az, ami igazán számít.” Lássuk hát, mik a leggyakoribb veszélyes mondatok – és mit érdemes helyettük mondani, ha valóban segíteni szeretnél.
