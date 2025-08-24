A „jóban rosszban” eskütől a bíróságra: csak körülöttem egyre durvábbak a válások?

Az utóbbi hónapokban két olyan válásról is hallottam, amik egészen elképesztő módon elfajultak. Az egyik különösen közelről érintett, mert egy közeli barátnőm volt a főszereplője.

A szokásos sztori: félrelépés a színfalak mögött

Több mint húsz év házasság után derült ki, hogy a férje már jó ideje viszonyt folytat nála jó 10-15 évvel fiatalabb nőkkel, hivatalosan azért, mert „a felesége nem akar gyereket”. A valóság azonban bonyolultabb volt: akart, ám hosszú évek próbálkozása ellenére sem jött össze. A feleség úgy érezte, teljes az életük gyerek nélkül is, de a férj ragaszkodott volna a lombikhoz, amitől ő elzárkózott. Erre gondolta a férj megoldásként, hogy ideje a háttérben fiatalabb menyecskét keresnie.

Nem akarok igazságot tenni, nem is tudnék. A barátnőm maga mondta ki: hibásnak érzi magát, mert talán túl sokáig váratta a férfit, és el kellett volna engednie, hogy mással esélye legyen családot alapítani.

Itt akár véget is érhetne a sztori, de a történet jóval sötétebb fordulatot vett.

Kiderült, hogy a férj elég komoly problémákkal küzd, a hangulatingadozásai pedig odáig fajultak, hogy a „nem tudok nélküled élni” típusú, öngyilkossági fenyegetésektől eljutott az „utcára rakatlak, te utolsó…” zsarolásig.

Mindez egy olyan férfitól, akit kívülről kedvesnek, jókedélyűnek, segítőkésznek ismer a közösség (többek között én is).

Szeretetből állóháború

A héten jött a második történet. A lányom apukájának egyik gyerekkori barátjával futottunk össze, és az első mondatok után kiderült, hogy alig pár hónap alatt romba dőlt az élete.

Pár hónapja még együtt kávéztunk, semmi különös nem látszott rajta. Aztán jött egy motorbaleset, amit szerencsésen megúszott, a rutinellenőrzések során viszont felfedeztek nála egy daganatot. Rosszindulatú volt, azonnal műteni kellett. Miközben vizsgálatról vizsgálatra járt, vett a feleségének egy motort, hogy nélküle is űzhesse a hobbiját. A nő azonban rövid időn belül egyre furcsábban viselkedett, és a férj gyanakodni kezdett.

A lábadozása idején ismerősöket kért meg, hogy derítsék ki, mi folyik a háttérben. Nem is kellett sokat „nyomozniuk”. Kiderült, hogy a feleség a barátnőjével való kiruccanás helyett egy másik férfival „motorozik” már hónapok óta. A veszekedés elkerülhetetlen volt, de a nő a nyilvánvaló bizonyítékok ellenére is mindent tagadott, majd elviharzott. Néhány órával később egy rendőr érkezett a közös otthonba, és közölte: a feleség távoltartási végzést kért verbális bántalmazás miatt. A férjnek fél órája volt összepakolni és a papír alapján nem láthatja sem a feleségét, sem a lányát – legközelebb a bíróságon találkozhatnak.

