„A ‘dagadt’ ruháimat méregdrága új ruhákra cseréltem” – Különös szokások, amik segítenek megtartani a fogyást

Emberek, akik lefogytatok és azóta is tartjátok a súlyt, mi az a szokás, ami a leginkább számít? Természetesen nem arra voltunk kíváncsiak, hogy „diétázom, sportolok.”
Függőség
Nekem mintha átbillent volna az agyamban egy kapcsoló és az evési addikciómat futási addikcióra cseréltem. Én, aki soha életemben nem mozogtam, úgy rászoktam a kocogásra, mint egy függő. Akkor is kocogok, amikor nyaralni vagyok. Ha egy napot mégis ki kell hagynom – nagyon ritka – akkor másnap kétszer olyan keményen csinálom.
A cikk folytatódik, lapozz!
«Előző
1/10Következő»