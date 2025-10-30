„A ‘dagadt’ ruháimat méregdrága új ruhákra cseréltem” – Különös szokások, amik segítenek megtartani a fogyást

A tartós fogyás sokak számára kihívást jelent, de néhány szokás segíthet abban, hogy a leadott kilók ne térjenek vissza. Fedezd fel, mely szokások bizonyultak a leghatékonyabbnak azok számára, akik sikeresen tartják a súlyukat.

Emberek, akik lefogytatok és azóta is tartjátok a súlyt, mi az a szokás, ami a leginkább számít? Természetesen nem arra voltunk kíváncsiak, hogy „diétázom, sportolok.”

Függőség

Nekem mintha átbillent volna az agyamban egy kapcsoló és az evési addikciómat futási addikcióra cseréltem. Én, aki soha életemben nem mozogtam, úgy rászoktam a kocogásra, mint egy függő. Akkor is kocogok, amikor nyaralni vagyok. Ha egy napot mégis ki kell hagynom – nagyon ritka – akkor másnap kétszer olyan keményen csinálom.

