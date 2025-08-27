A „Cápa” forgatási helyszíne 50 év után is vonzza a rajongókat
istockphoto.com

Címlap / Kikapcsolódás / Utazás / A „Cápa” forgatási helyszíne 50 év után...

A „Cápa” forgatási helyszíne 50 év után is vonzza a rajongókat

Nyul Debóra
Írta 2025.08.27.

Ötven évvel ezelőtt A cápa (Jaws) című film örökre átírta a nyári mozik történetét. Steven Spielberg klasszikusa nemcsak a modern blockbuster-filmek előfutárává vált, hanem egy addig kevésbé ismert amerikai szigetet, Martha’s Vineyardet is világhírűvé tette.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

A 260 millió dolláros bevétellel nyitó film helyszíne mára zarándokhellyé vált a rajongók számára – és az 50. évforduló alkalmából a sziget különleges kiállításokkal, vetítésekkel és találkozókkal ünnepel – számolt be róla nemrég Condé Nast Traveler.

Amity-sziget a valóságban: Martha’s Vineyard varázsa

Martha’s Vineyard Massachusetts partjaitól alig 11 kilométerre fekszik, és tökéletes hátteret nyújtott a fiktív Amity-sziget megformálásához. Az elszigetelt jellege, sekély vizei és klasszikus amerikai kisvárosi hangulata ideális helyszínt biztosított A cápa forgatásához – különösen a technikailag kihívást jelentő jelenetekhez, amelyekhez robotcápákat használtak. A film által közvetített félelem és feszültség hitelessé vált a nézők számára, és ezzel egy több évtizedes franchise is megszületett.

Oldalak: 1 2 3 4 5

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/5
Következő»

🎯 Ezek a cikkek is érdekelhetnek

„Ha csúnyán beszéltem, anyám ecettel mosta ki a számat” – Furcsa gyermekkori büntetések

„Ha csúnyán beszéltem, anyám ecettel mosta ki a számat” – Furcsa gyermekkori büntetések
A kamaszkor egy tragikomédia: nem lehet szívroham nélkül megúszni

A kamaszkor egy tragikomédia: nem lehet szívroham nélkül megúszni
Itt a legjobb aludni a repülőn. Légiutas-kísérők tippjei

Itt a legjobb aludni a repülőn. Légiutas-kísérők tippjei
Van 4 csillagjegy, akit túlzottan megvisel, ha az exének új párja lesz

Van 4 csillagjegy, akit túlzottan megvisel, ha az exének új párja lesz
8 híresség, akiknek saját sminkmárkájuk van

8 híresség, akiknek saját sminkmárkájuk van
Vigyázz: hat ezt teszed, az otthonodba vonzhatod a pókokat

Vigyázz: hat ezt teszed, az otthonodba vonzhatod a pókokat
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK