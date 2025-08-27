A „Cápa” forgatási helyszíne 50 év után is vonzza a rajongókat

Ötven évvel ezelőtt A cápa (Jaws) című film örökre átírta a nyári mozik történetét. Steven Spielberg klasszikusa nemcsak a modern blockbuster-filmek előfutárává vált, hanem egy addig kevésbé ismert amerikai szigetet, Martha’s Vineyardet is világhírűvé tette.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok? A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

A 260 millió dolláros bevétellel nyitó film helyszíne mára zarándokhellyé vált a rajongók számára – és az 50. évforduló alkalmából a sziget különleges kiállításokkal, vetítésekkel és találkozókkal ünnepel – számolt be róla nemrég Condé Nast Traveler.

Amity-sziget a valóságban: Martha’s Vineyard varázsa

Martha’s Vineyard Massachusetts partjaitól alig 11 kilométerre fekszik, és tökéletes hátteret nyújtott a fiktív Amity-sziget megformálásához. Az elszigetelt jellege, sekély vizei és klasszikus amerikai kisvárosi hangulata ideális helyszínt biztosított A cápa forgatásához – különösen a technikailag kihívást jelentő jelenetekhez, amelyekhez robotcápákat használtak. A film által közvetített félelem és feszültség hitelessé vált a nézők számára, és ezzel egy több évtizedes franchise is megszületett.

A cikk folytatódik, lapozz!