A „Cápa” forgatási helyszíne 50 év után is vonzza a rajongókat

A 260 millió dolláros bevétellel nyitó film helyszíne mára zarándokhellyé vált a rajongók számára – és az 50. évforduló alkalmából a sziget különleges kiállításokkal, vetítésekkel és találkozókkal ünnepel – számolt be róla nemrég Condé Nast Traveler.
Amity-sziget a valóságban: Martha’s Vineyard varázsa
Martha’s Vineyard Massachusetts partjaitól alig 11 kilométerre fekszik, és tökéletes hátteret nyújtott a fiktív Amity-sziget megformálásához. Az elszigetelt jellege, sekély vizei és klasszikus amerikai kisvárosi hangulata ideális helyszínt biztosított A cápa forgatásához – különösen a technikailag kihívást jelentő jelenetekhez, amelyekhez robotcápákat használtak. A film által közvetített félelem és feszültség hitelessé vált a nézők számára, és ezzel egy több évtizedes franchise is megszületett.