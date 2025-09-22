A bélbaktériumaidon múlik, hogyan alszol – Nem vicc!
iStock

A bélbaktériumaidon múlik, hogyan alszol – Nem vicc!

Nyul Debóra
Írta 2025.09.22.

Tudtad, hogy a testedben milliárdnyi apró élőlény dolgozik, miközben alszol? Ezek a mikroorganizmusok nemcsak az emésztésért felelősek, hanem az alvás minőségét is befolyásolják.

Tudtad, hogy testedben igazi élet pezseg, miközben te alszol?

Amikor ma este elalszol, a testedben milliárdnyi apró élőlény – baktériumok, vírusok és gombák – mozognak, dolgoznak. A szánkban, a beleinkben és testünk más részein élő mikroorganizmusok – baktériumok, vírusok, gombák – nemcsak az emésztésért és az immunrendszerünkért felelősek, hanem meglepő módon az alvásunk minőségét is befolyásolják, derül ki a BBC beszámolójából.

Mi köze lehet az alvásnak a baktériumokhoz?

Sokáig úgy gondoltuk, hogy az alvászavarok teszik tönkre a mikrobiomunk egyensúlyát. Jennifer Martin, a Kaliforniai Egyetem orvosprofesszora szerint azonban egyre több bizonyíték mutat arra, hogy a kapcsolat kétirányú:

„A domináns elmélet sokáig az volt, hogy az alvászavarok zavarják meg a mikrobiomunkat. De az általunk látott bizonyítékok most már arra utalnak, hogy valószínűleg ez egy oda-vissza ható kapcsolat.”

Tehát nemcsak az alvászavarok ronthatják a bélflórád egyensúlyát, hanem a bélflóra összetétele is befolyásolhatja, hogy mennyire pihentető az alvásod.

