84 évente hoz forradalmi változást az Uránusz: most az új ciklus küszöbén állunk

Az Uránusz bolygó minden 84. évben visszatér ugyanoda az égbolton, és forradalmi változásokat indít el. Most éppen egy új ciklus kapujában állunk, amely 2025 nyarán kezdődik, amikor az Uránusz belép az Ikrek jegyébe.

Van egy bolygó az égen, ami hirtelen fordulatokat hoz, felkavarja az állóvizet, és olyan dolgokat tesz lehetővé, amelyekről korábban álmodni sem mertünk. Ez a bolygó az Uránusz, a kozmikus lázadó.

Minden 84. évben visszatér ugyanoda az égbolton – és minden alkalommal forradalmi változásokat indít el. Most éppen egy új ciklus kapujában állunk: 2025 nyarán az Uránusz belépett az Ikrek jegyébe, ahol egészen 2033-ig vendégeskedik.

De mit is jelent ez a kozmikus kaland?

Az Uránusz az asztrológiában a hirtelen felismerések, a váratlan fordulatok és a kollektív ébredés planétája. Ott borítja fel a megszokott kereteket, ahol már túl kényelmessé váltunk, és arra ösztönöz, hogy másképp lássunk, másképp gondolkodjunk bizonyos kérdésekben.

Az Ikrek levegős, gyors és kíváncsi jegye pedig ideális terepet ad ennek az újításnak: számíthatunk radikális változásokra a kommunikációban, a médiában, az oktatásban és a technológiában egyaránt. Ez máris ismerős, igaz?

Az előttünk álló időszakban az igazság és a hazugság közötti határ elmosódhat, miközben egyre inkább megértjük, hogy a világ nem fekete-fehér, hanem tele van árnyalatokkal és paradoxonokkal.

