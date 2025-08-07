A 777 szabály, ami sokak szerint a boldog kapcsolat titka

A 777 szabályt sokan a hosszú távon is stabil és boldog párkapcsolat titkának tartják, és bár a hetes hagyományosan egy szerencseszám, a szabály korántsem a szerencsére bízza a kapcsolat alakulását. Ehelyett a három hetes mindegyike három olyan dolog gyakoriságát jelöli meg, amit érdemes megtenni azért, hogy kapcsolatod megőrizze kezdeti lendültét, vagy ismét szárnyra kapjon.

Alapvetően a 777-es szabály azt írja elő, hogy:

Hétnaponta menj el egy randira a pároddal! Nem kell feltétlenül valami extra dolgot terveznetek, de legyen valami olyasmi, amiért kimozdultok a lakásból, amiért esetleg fel lehet öltözni. Nem árt, ha tudtok közben beszélgetni – vagy valami olyasmit csináltok, amiről lehet utána hazafelé beszélgetni együtt.

Hét hetente töltsetek el egy éjszakát együtt a pároddal: Például egy szállodában vagy üdülőhelyen, távol másoktól, maradjatok egy éjszakára. Egy ottalvós program segít kicsit kiszakadni a hétköznapokból, új élményeket szerezhettek együtt. Általában véve is romantikusabb hangulatba kerülhettek, ha egy picit eltávolodtok az otthoni teendőitektől.

Héthavonta menjetek el egy romantikus nyaralásra vagy kiruccanásra: Ez legyen hosszabb, mint egy éjszakás pihenés, és egy módja legyen annak, hogy elszakadjatok a mindennapoktól.