A te házadban is van: 7 undorító tény a poratkákról

Amikor az otthon kényelméről beszélünk, ritkán merül fel bennünk, hogy az ágyunk, kanapénk vagy a szőnyegeink valójában milliónyi láthatatlan élőlénnyel vannak belakva. Igen, a poratkákról van szó, amelyek bár észrevétlenek, mégis képesek komoly hatást gyakorolni életminőségünkre.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok? A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

1. Egy marék por = több ezer atka

Tudtad, hogy egyetlen gramm porban több ezer poratka élhet? Ez olyan, mintha egy egész stadionnyi „miniszörny” lakna a hálószobádban. Amikor felrázod a párnát vagy beveted az ágyat, tulajdonképpen poratka-felhőt engedsz a levegőbe.

Következmény: ezek a láthatatlan kis részecskék bejutnak az orrodba és a tüdődbe, ami állandó tüsszögést, orrdugulást vagy torokkaparást okozhat.

2. Imádják a bőrödet enni

A poratkák fő tápláléka az elhalt bőrsejt. Vagyis minden alkalommal, amikor lehámlik rólad egy kis darabka, ők ünnepi vacsorát tartanak. Mivel minden nap több millió bőrsejtet veszítesz, számukra te egy kifogyhatatlan svédasztal vagy. Mások ezeket olvassák Csodálatos karácsonyi terítékek – Minden nap lehet más az asztalod! Ne dobd ki a pár nélküli, lyukas zoknikat: Erre a 7 dologra felhasználhatod őket! Így lesz álomkonyhád: 7 zseniális rendszerezési trükk, amit imádunk 7 növény, amelyek rekordidő alatt dzsungellé változtatja a lakásod

Következmény: minél többet fekszel az ágyban, annál több lesz belőlük a matracodban és a párnádban, ami még erősebb allergiás reakciókhoz vezethet.

A cikk folytatódik, lapozz!