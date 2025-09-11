A te házadban is van: 7 undorító tény a poratkákról
A te házadban is van: 7 undorító tény a poratkákról

Farkas Izabella
Írta 2025.09.11.

Amikor az otthon kényelméről beszélünk, ritkán merül fel bennünk, hogy az ágyunk, kanapénk vagy a szőnyegeink valójában milliónyi láthatatlan élőlénnyel vannak belakva. Igen, a poratkákról van szó, amelyek bár észrevétlenek, mégis képesek komoly hatást gyakorolni életminőségünkre.

1. Egy marék por = több ezer atka

Tudtad, hogy egyetlen gramm porban több ezer poratka élhet? Ez olyan, mintha egy egész stadionnyi „miniszörny” lakna a hálószobádban. Amikor felrázod a párnát vagy beveted az ágyat, tulajdonképpen poratka-felhőt engedsz a levegőbe.

Következmény: ezek a láthatatlan kis részecskék bejutnak az orrodba és a tüdődbe, ami állandó tüsszögést, orrdugulást vagy torokkaparást okozhat.

2. Imádják a bőrödet enni

A poratkák fő tápláléka az elhalt bőrsejt. Vagyis minden alkalommal, amikor lehámlik rólad egy kis darabka, ők ünnepi vacsorát tartanak. Mivel minden nap több millió bőrsejtet veszítesz, számukra te egy kifogyhatatlan svédasztal vagy.

Következmény: minél többet fekszel az ágyban, annál több lesz belőlük a matracodban és a párnádban, ami még erősebb allergiás reakciókhoz vezethet.

