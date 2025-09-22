7 jel, hogy a munkahelyeden kihasználnak és túlterhelnek

Képzeld el az életed egy átlagos munkanapján: az ébresztőóra még meg sem szólalt, de te már fejből sorolod a mai feladataidat. Az elvárások végtelen láncolatának tűnhet ez az állapot, hiszen sokszor a határidők szorítása alatt érezheted, hogy egyetlen dolgot nem szabad csupán beszámíthatónak tartani. De vajon biztos, hogy mindez ér? Tényleg mindig a te válladon kell nyugodnia a világnak?

Gyakran érzed, hogy elvárásokkal halmoznak el

Az első, talán legszembetűnőbb jelzés, hogy munkáltatód valószínűleg kihasznál: folyamatosan újabb és újabb feladatokat kapsz, még akkor is, amikor az időd és a kapacitásod már nem bírja el. Elmondásod szerint a feladatleírásaid homályosak, és gyakran kiderül, hogy sok olyan teendőt is el kell végezned, ami nem tartozik a munkakörödbe. Ha emiatt állandóan frusztrált vagy, az nem a te hibád!

A lényeg, hogy ezek a feladatok általában jól felmérhetők és szabályozottak kellene legyenek, nem pedig állandó kihívásokkal és követelésekkel teli terepként jelenlenek meg.

