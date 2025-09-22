7 jel, hogy a munkahelyeden kihasználnak és túlterhelnek

Gyakran érzed, hogy elvárásokkal halmoznak el
Az első, talán legszembetűnőbb jelzés, hogy munkáltatód valószínűleg kihasznál: folyamatosan újabb és újabb feladatokat kapsz, még akkor is, amikor az időd és a kapacitásod már nem bírja el. Elmondásod szerint a feladatleírásaid homályosak, és gyakran kiderül, hogy sok olyan teendőt is el kell végezned, ami nem tartozik a munkakörödbe. Ha emiatt állandóan frusztrált vagy, az nem a te hibád!
A lényeg, hogy ezek a feladatok általában jól felmérhetők és szabályozottak kellene legyenek, nem pedig állandó kihívásokkal és követelésekkel teli terepként jelenlenek meg.
