7 jel, hogy túl szigorú vagy magaddal – és hogyan kezeld

Állandó önkritika kísér
Ha gyakran találod magad olyan helyzetben, hogy minden apró hibád miatt ostorozod magad, vagy sosem vagy elégedett a teljesítményeddel, az egyértelmű jele annak, hogy túl szigorú vagy magaddal. Az önkritika természetesen hasznos lehet, ha előre visz, de fontos, hogy ne váljon destruktívvá.
A megoldás az lehet, hogy próbálj meg egy lépéssel hátrébb lépni, és elgondolkozni az elért eredményeiden. Értékeld azokat a pillanatokat, amikor valami jót tettél, és tedd ezt rendszeresen a napi rutinod részévé.
