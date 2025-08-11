7 jel, hogy túl szigorú vagy magaddal – és hogyan kezeld

Sokan vannak közülünk, akik rendkívül magas követelményeket támasztunk magunkkal szemben. Ez gyakran vezethet stresszhez, szorongáshoz és önbecsülési problémákhoz. De honnan tudhatod, hogy ez a belső kritikusod átlépte a határt? Nézzük meg a jeleket, és azt is, hogyan kezelheted őket, hogy harmóniában élhess önmagaddal!

Állandó önkritika kísér

https://unsplash.com/photos/shallow-focus-photography-of-woman-facing-door-VL9ugqp_mko

Ha gyakran találod magad olyan helyzetben, hogy minden apró hibád miatt ostorozod magad, vagy sosem vagy elégedett a teljesítményeddel, az egyértelmű jele annak, hogy túl szigorú vagy magaddal. Az önkritika természetesen hasznos lehet, ha előre visz, de fontos, hogy ne váljon destruktívvá.

A megoldás az lehet, hogy próbálj meg egy lépéssel hátrébb lépni, és elgondolkozni az elért eredményeiden. Értékeld azokat a pillanatokat, amikor valami jót tettél, és tedd ezt rendszeresen a napi rutinod részévé.