7 fenntartható lakberendezési ötlet, ha nem akarsz középszerű és unalmas otthonban élni
iStock

7 fenntartható lakberendezési ötlet, ha nem akarsz középszerű és unalmas otthonban élni

Szabó Erzsébet
2025.09.13.

Az otthonod a személyiséged lenyomata, mégis sokan választanak biztonsági megoldásokat. Ismerj meg 7 fenntartható ötletet, hogy lakásod egyedi és izgalmas legyen!

Egy lakás sokkal több, mint négy fal és bútorok praktikus összessége – az otthonod a személyiséged lenyomata. Mégis gyakran előfordul, hogy biztonsági játékot játszunk: semleges színek, kompromisszumos darabok, „jó lesz ez így” megoldások. A végeredmény? Egy lakás, ami ugyan korrekt és az is lehet, hogy maradéktalanul megfelel az igényeiteknek, de semmit sem mond rólatok.

1. Gondolkodj nagyban, mielőtt apróságokon vacillálnál

Sokan a részletekkel kezdik – párnahuzatok, dekorációk, kisebb kiegészítők –, miközben a nagy egész koncepciója hiányzik. Pedig, ha az alapot, például a fal színét, a padlóburkolatot vagy a domináns bútorokat átgondoltan választod ki, utána sokkal könnyebb minden mást hozzájuk igazítani. Ez a hosszú távú szemlélet megspórolja a felesleges variálást, és megkímél a „valami nem stimmel” érzéstől.

