Ezek a hétköznapi szokásaid biztosan tönkreteszik a hátad – szakértők figyelmeztetnek

Fáj a hátad, pedig alig csináltál valamit? Lehet, hogy a napi rutinod a ludas. Bár hajlamosak vagyunk több figyelmet szentelni a bőrünknek, a hajunknak vagy épp a táplálkozásunknak, van egy testrészünk, ami szinte minden mozdulatunkban részt vesz, mégis gyakran háttérbe szorul: a gerincünk. A gerinc tartja meg a testünket, segíti az ülésünket, a hajolást, a forgolódást, és ha elhanyagoljuk, az bizony fájdalmas következményekkel járhat.

„A mindennapi szokások is hozzájárulhatnak a gerincfájdalomhoz” – mondja Dr. Robert Mancuso, gerincspecialista.

A Well + Good szakértők bevonásával nemrég arra hívta fel a figyelmet, hogy ha felismerjük ezeket a szokásokat, tudatosan javíthatunk rajtuk, és ezáltal megelőzhetjük vagy csökkenthetjük a hátfájást. Mutatjuk, melyekről is van szó pontosan.

1. Görnyedt testtartás az íróasztalnál

Sokan naponta órákat töltünk a gép előtt ülve, de ha ez görnyedt testtartással párosul, komoly terhelést jelenthet a gerincre.

„A görnyedés nem közvetlenül a gerinccel tesz rosszat, de gyengíti a törzsizmokat, merevíti a csípőhajlítókat, és növeli a porckorongokra nehezedő nyomást” – magyarázza Dr. Ammar Divan fájdalomspecialista.

A megoldás: Figyeljünk a helyes ülésre: lábak a talajon, a monitor szemmagasságban, a hát egyenes. „Képzeld el, hogy egy fonál húz felfelé a fejed búbjából” – tanácsolja Lindsy Jackson gyógytornász. Ha a széked nem elég támogató, használj deréktámaszt, és állj fel, mozgasd át a tested legalább 30 percenként.

