5+1 kedvenc átmeneti dekorációnk otthonra

A nyár végeztével érdemes lecserélni a gyümölcsös és élénk dekorációkat, de ha még nem szeretnéd elárasztani otthonodat őszi elemekkel, akkor ezek az ötletek tökéletesek az átmeneti időszakra. Az alábbi apró változtatások és dekorelemek segítenek az otthonod frissítésében.

Gombás dekorációk

Évek óta elképesztően népszerűek a kisebb-nagyobb gombás dekorációk. Ezek a kis vázák például jól passzolnak az ősz elejéhez, mégsem annyira nyilvánvalóan tolják az arcodba az évszakot, mint mondjuk a tökök és falevelek. Így, üveg formájában ráadásul nem csak ebben az időszakban használhatod őket. Válogass bele színes virágokat, vagy hagyd őket csak üresen – így is mutatósak.

