Ez az 5 szín boldogságot hoz az otthonodba, a feng shui szerint

A piros szín a feng shui szerint az életenergiát, a szenvedélyt és az aktivitást szimbolizálja. Ez a szín lehetőséget ad arra, hogy az otthonodban növeld az életerőt és a lelkesedést. A pirosat a bejárati ajtó környékén érdemes alkalmazni, hiszen így hívogatóbbá és barátságosabbá teheti az otthonod bejáratát.
Az életteli piros ereje
Bár a piros intenzív szín, érdemes megfontoltan alkalmazni, például csak kisebb kiegészítők vagy dekorációk formájában, hogy ne terhelje túl a tereket. Egy piros vázában elhelyezett friss virágcsokor például stílusos és lendületes kiindulópont lehet.