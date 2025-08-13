5 reggeli szokás, ami évekkel meghosszabbíthatja az életed

5 reggeli szokás, ami évekkel meghosszabbíthatja az életed
Farkas Izabella
Írta 2025.08.13.

Reggelente nem mindig könnyű elindulni, különösen, ha az alvás nem volt elegendő vagy pihentető. Ugyanakkor a nap kezdetének hangulata és rutinja hosszú távon komoly hatással lehet az egészségünkre.

Elkezdődhet ezzel a napod: a bőséges és tápláló reggeli

Sokan alábecsülik a reggeli jelentőségét, pedig az egészséges életmód szerves része lehet. Kutatások kimutatták, hogy azok, akik reggel rendszeresen esznek teljes kiőrlésű gabonákból, gyümölcsökből és fehérjéből álló reggelit, kisebb eséllyel küzdenek túlsúllyal vagy cukorbetegséggel.

Egy jól összeállított reggeli nem csupán az energia- és tápanyagszükségleteinket elégíti ki, hanem segít szabályozni a vércukorszintünket is, és megakadályozza a nap közbeni energiaingadozásokat. A reggeli elmaradása ezzel szemben sokszor egész napos nassolást, vagy törvényszerűen magas kalória bevitelt von maga után.

