Ez az 5 csillagjegy mindig őszintén kimondja amit gondol

Azt mondják, hogy az őszinteség mindig a legcélravezetőbb megoldás, legalábbis így kellene legyen. Az emberek sokkal igazmondóbbnak tartják magukat, mint amilyenek valójában és a kutatások szerint a népesség 60 százaléka tízpercenként füllent egyet. A kegyes hazugságok ugyan lehetnek bocsánatos bűnök, azonban egyesek túlzásba viszik ezt a szokást és határozottan hazudósak.
Lehet, hogy aki mindig őszinte, az több vitába is keveredik, mert igazmondása gyakran rosszul eshet környezetének. Vannak csillagjegyek, akiknek nem jelent gondot kisebb-nagyobb hazugságokkal operálni, míg mások számára még egy kegyes füllentés is elképzelhetetlen. Íme sorrendben az öt legőszintébb csillagjegy, aki – ha lehet – mindig igazat mond.
1/5 Nyilas
Kijelenthetjük, hogy ez a jegy a legőszintébb, mert egész életében kerüli a hazugságot. A környezetével mindig őszinte és nyílt, néha talán túlságosan is, így sarkos véleménye miatt gyakran keveredik konfliktusba.
Az igazmondást azonban visszafelé is elvárja, tehát egy Nyilassal szemben soha nincs helye még jóindulatú ferdítésnek sem. Ha valakit hazugságon kap, szinte lehetetlen a szemében visszaállítani a jó renomét.
Ugyan túlzott őszintesége olykor teher lehet a családja és barátai számára, de mindenképpen értékelendő, hogy ennyire tabu számára a hazudozás.
2/5 Kos
A Kos arról híres, hogy hiába nem szeretne valaki hallani bizonyos dolgot, ő kíméletlenül az illető képébe vágja. Ha nem tetszik neki valami, ő nem fogja magát visszafogni, hanem mindig hangot ad a véleményének.
Valaki megbántotta vagy egyszerűen csak rosszul áll rajta a ruha? Ő nem fogja magában tartani a megjegyzését.
Eleme a Tűz, és az ebből adódó heves szenvedéllyel harcol az igazáért. Véleménye mindig tiszta és egyenes, a szívéből jön. És ahogy a tűz, néha a Kos szavai is pusztítóak tudnak lenni brutális őszintesége miatt.
Ahogy neve is mutatja, az állatok királya nem fél semmitől, így az igazmondástól sem. Ő nem az az ember, aki kegyes hazugsággal nyugtat meg, ha megkérdezed tőle, hogy nagy-e a feneked a nadrágodban, mivel ő kerek perec meg foga neked mondani, ha igen.
Az Oroszlán ösztönös vezető és ez csak akkor működik, ha valaki egyenes és igaz, ezért nem hazudik soha.
Nagyon büszke is őszinteségére, és sosem engedné, hogy egy hazugság bemocskolja makulátlan hírnevét.