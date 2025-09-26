A régi könyvek új élete: 5 kreatív mód, ahogyan újra felhasználhatod
Unsplash

Címlap / Otthon / Dekor / A régi könyvek új élete: 5 kreatív mód,...

A régi könyvek új élete: 5 kreatív mód, ahogyan újra felhasználhatod

Lukács Kamilla
Írta 2025.09.26.

Sokan szembesülünk azzal a dilemmával, hogy mit kezdjünk a polcainkon halmozódó, már rég olvasott vagy megkopott könyvekkel. Mennyire fájdalmas is lehet elengedni ezeket a kedves emlékeket, hiszen minden kötet saját történetet rejt magában. Az újrahasznosítás azonban nemcsak környezetbarát megoldás, hanem remek lehetőség arra is, hogy kreatív módon, új köntösben lássuk viszont könyveinket.

🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

Könyvbe ültetett minikert

Ha a növényeinket szeretnénk különlegessé tenni, mi sem illeszthetőbb egy régi, port felhalmozott könyvből készült kaspóhoz. Egyszerűen annyit kell tennünk, hogy a könyv közepét körülbelül fél centiméter mélyen kivágjuk, hogy egy sekély üreg jön létre, amelyet moha vagy pozsgás növények töltenek meg.

A könyv sarkainak megerősítése után a polcunkra helyezhető, így varázsolva el bármely szoba sarkát. Ez egy nem mindennapi dekoráció, amely minden vendég figyelmét magára vonzza majd, miközben megőrzi a könyvek szépségét. Bónusz ötletként a könyv oldalaira felírhatjuk, mely növényeket tartalmaz, így könnyebb lesz gondozni őket.

Oldalak: 1 2 3 4 5

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/5
Következő»
🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

🎯 Mások ezt olvassák

Pollenriadó szeptember 26.: Ezért szenvednek ma az allergiások

Pollenriadó szeptember 26.: Ezért szenvednek ma az allergiások
Ma ünnepeljük Jusztina és Pál névnapját: Milyen a személyiségük?

Ma ünnepeljük Jusztina és Pál névnapját: Milyen a személyiségük?
Így lesz hosszú ideig szép a karácsonyfád: bevált praktikák

Így lesz hosszú ideig szép a karácsonyfád: bevált praktikák
﻿5 elegáns és gyönyörű ajtódísz tavaszra

﻿5 elegáns és gyönyörű ajtódísz tavaszra
A 7 legjobb balatoni strand, ahol még érdemes mártóznod egyet a nyáron

A 7 legjobb balatoni strand, ahol még érdemes mártóznod egyet a nyáron
Készül a Doktor Szöszi előzménysorozata – minden, amit eddig tudunk

Készül a Doktor Szöszi előzménysorozata – minden, amit eddig tudunk
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK