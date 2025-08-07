5 film, amit minden Oroszlán jegyűnek látnia kell

A nagy Gatsby (The Great Gatsby)
Az Oroszlán jegyűek imádják a csillogást, a luxust és nem utolsósorban a nagy érzelmeket. „A nagy Gatsby” címszereplője, Jay Gatsby, egy valódi Oroszlán-lelkületű karakter. Személyisége egyszerre karizmatikus és tragikus, hiszen élete a figyelem és csodálat körül forog, miközben a háttérben magányosan vágyódik az igaz szerelem után.
Gatsby partijaival, gazdagságával és magabiztosságával kétségtelenül az Oroszlán jegyűek számára inspiráló figura lehet. Az ő története, ahogy szenvedélyével és kitartásával megpróbálja visszaszerezni régi szerelmét, tökéletesen bemutatja az oroszlán jegyűek erőteljes érzelmi világát.
