3 film, amit akkor nézz meg, ha szorongsz – segít megérteni magad

Egy csodálatos elme
Ez a valódi történeten alapuló, sokszoros díjnyertes film John Nash matematikus zseniális elméjét és küzdelmét mutatja be a skizofrénia rettegett démonával. A film lélegzetelállító módon boncolgatja, milyen nehézségekkel jár a belső démonokkal való szembenézés, miközben arra ösztönöz, hogy mindig találjunk reményt és erőt magunkban.
John Nash élete különleges példa arra, hogy bár a mentális betegség hatalmas belső küzdelmet jelent, a megfelelő támogatással és hittel a gyógyulás útjára lehet lépni. A történet emlékeztet minket a szellemi kitartás erejére és arra, hogy soha nem vagyunk egyedül a harcban.
