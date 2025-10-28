Rákmegelőző ételek, amik kutatások alapján tényleg segítenek

Nincs olyan élelmiszer, aminek a fogyasztása önmagában csodaszerként megelőzné a rák kialakulását. A kiegyensúlyozott, tápanyagokban, rostokban, vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag diéta azonban sokféle daganatos megbetegedés kialakulásának kockázatát csökkentheti. Az Amerikai Rákkutató Intézet (AICR) rámutat arra, hogy sok ásványi anyag, vitamin és nyomelem mutatott rákellenes hatást laboratóriumi körülmények között, így ők javasolják az alábbi ételek fogyasztását – természetesen így sem feledkezve meg az egészséges életmód többi alappilléréről, és a rendszeres szűrővizsgálatokról sem.