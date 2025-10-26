5 dolog, amit közel 40 évesen már meg mernék tenni egy randin
Schuster Borka
Írta 2025.10.26.

A randizás az önismeretről szól, nem pedig a nagy Ő megtalálásáról. Összegyűjtöttem öt dolgot, amit ma már simán megtennék egy randin, de a 20-as éveimben nem mertem volna.

Ha valamit megtanultam közel negyven év alatt, az az, hogy a randizás sokkal inkább szól az önismeretről, mint arról, hogy megtaláljuk a „nagy Őt”.

A húszas éveimben azonban ezt még nem tudtam. Akkoriban minden randit egyfajta vizsgának éltem meg: vajon elég kedves vagyok-e, elég szép vagyok-e, elég érdekes vagyok-e ahhoz, hogy a másiknak tetsszek? Sokszor inkább a másik igényeire figyeltem, mint a saját határaimra vagy vágyaimra. Ma már egészen másként látom. Összeszedtem öt dolgot, amit most már simán megtennék egy randin – és amikről azt kívánom, bárcsak a 20-as éveimben is megtettem volna.

Simán felállni és elmenni

Ha veszélyben érzem magam, ha tiszteletlenül bánnak velem, vagy egyszerűen azt érzem, hogy az asztal másik oldalán ülő ember nem értékeli az emberi minőségemet, biztos vagyok benne, hogy egy pillanat alatt felállnék, és véget vetnék a randinak.

Régen képtelen lettem volna erre. Akkor is végigültem volna egy kényelmetlen estét, ha közben minden porcikám menekülni akart. Féltem, hogy udvariatlannak tűnök, hogy megsértem a másik érzéseit, hogy „nem illik” csak úgy faképnél hagyni valakit. Ma már nem feszengeném végig a randit, hanem megköszönném a másik idejét, kifizetném a számla rám eső részét, és elindulnék.

Lehet, hogy a randipartnerem azt gondolná, hogy hisztizek, hogy drámázok, hogy indulatos vagyok – de őszintén? Ez mind az ő problémája. És hogy mit gondol, az engem már régen nem érdekelne, mire kilépek az ajtón.

