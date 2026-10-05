5 csillagjegy, akinek ősszel egy váratlan búcsú nyit új fejezetet

Az égi mozgások ezekben a hetekben különösen élesen rajzolják ki, kinek kell elengednie valamit, hogy helyet kapjon az, ami utána jön.

Íme öt jegy, akiknek ez az ősz a lezárásról és egy meglepően gyors új kezdetről szól.

4 csillagjegy, akinek a nyár vége váratlan bőséget tartogat A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Ikrek

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Nálad a búcsú ritkán jár nagy jelenetekkel, inkább egy elmaradó üzenet, egy lassan lecsengő barátság formájában érkezik. Ezen az őszön valaki, aki hosszú ideje ott volt a mindennapjaidban, egyszerűen kihátrál az életedből, és ez elsőre furcsán fog fájni, pedig már hónapok óta érezted a távolodást. A váratlan üresség helyén hamarosan egy új ismeretség vagy szakmai lehetőség bukkan fel, ami sokkal jobban illik ahhoz, aki most vagy, mint aki két évvel ezelőtt voltál.

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