3 fagyasztó rendszerezési trükk, amivel mindig tudni fogod, mid van

Ugye veled is előfordult már, hogy a fagyasztó mélyéről előkerült egy „titokzatos csomag”, amiről már nem is emlékeztél, mikor tetted be? Vagy hogy egy fél évvel ezelőtt lefagyasztott pörkölt mostanra inkább egy azonosítatlan színű és formájú jégdarab lett? Nem vagy egyedül! Egy kis odafigyeléssel viszont könnyen elkerülheted, hogy a fagyasztód káosszá alakuljon.

1. Fotózd le a fagyasztó tartalmát

Ez egy szuper egyszerű, életmentő trükk. Amikor rendbe rakod a fagyasztót, készíts róla pár fotót a telefonoddal. Nem kell minden egyes kis csomagról külön képet készíteni, elég, ha polconként vagy rekeszenként lefotózod, mi van benne. A fotókat mentsd el egy külön albumba a telefonodban, mondjuk „Fagyasztó” néven.

Így bevásárlás előtt vagy a boltban csak előkapod a képet, és rögtön látod, hogy van-e otthon például zöldborsó vagy csirkemell – nem kell találgatni. Plusz bónusz: ha valami hiányzik, egyből fel tudod írni a bevásárlólistára. Ez főleg akkor hasznos, ha hajlamos vagy ugyanazt a dolgot háromszor megvenni, mert nem emlékszel, hogy már van belőle.

2. Tárolj kisebb adagokban

Nagyon csábító egy nagy adag levest, pörköltet vagy főzeléket egyben lefagyasztani, de hidd el, később magadnak köszönöd meg, ha kisebb adagokban teszed el. Miért?

Pont annyi, amennyi kell: Ha csak magadnak vagy ketten vagytok otthon, nincs értelme egy 6 személyre való adagot egyszerre felolvasztani.

Kevesebb pazarlás: Ha valamiért nem tudod megenni az egészet, a maradék gyakran a kukában végzi.

Ehhez használhatsz kisebb műanyag dobozokat, zipzáras tasakokat (amiket akár újra is tudsz használni), vagy akár szilikon formákat is kisebb porciókhoz. Én például a friss fűszernövényeket is így fagyasztom le: apróra vágom, kis jégkockatartóba teszem, felöntöm egy kevés olajjal, és így csak előkapok egy kockát főzés közben.