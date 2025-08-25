3 recept lazaccal, amit máris elkészítenél, annyira guszta

Ezen felül a lazac tartalmazza a szükséges fehérjéket és vitaminokat, mint például a B12-vitamint, D-vitamint és számos ásványi anyagot, amelyek hozzájárulnak a szervezet megfelelő működéséhez.
Citromos grillezett lazac
A grillezett lazac egy klasszikus, amely remek alkalom egy baráti vagy családi összejövetel megkoronázására. Ez a recept friss, üde ízvilágával könnyedén elvarázsolja a vendégeket.
Hozzávalók:
Mások ezeket olvassák
- 4 lazacfilé
- 2 citrom
- friss kapor ágak
- 2 evőkanál olívaolaj
- Só és bors ízlés szerint
Elkészítés: A lazacfiléket locsold meg az olívaolajjal, majd sózd és borsozd ízlés szerint. Tedd őket a forró grillre, a bőrös oldallal lefelé. Grillezd körülbelül 5 percig, eközben citromkarikákat és friss dillel díszítsd. Tálalás előtt, néhány csepp friss citromlével még fokozhatod az ízlést.
Mézes-mustáros lazacos tészta
Egy gyors, mégis tápláló ebéd vagy vacsora remek választása, amelyet akár hétköznapokon is villámgyorsan összedobhatsz, miközben sem az ízről, sem az egészségről nem kell lemondanod.
Hozzávalók:
- 300 g spagetti tészta
- 200 g lazacfilé
- 2 evőkanál méz
- 1 evőkanál mustár
- Friss petrezselyem
- Só, bors ízlés szerint
Elkészítés: Főzd meg a spagettit sós vízben, majd csöpögtesd le. Kevés olívaolajon pirítsd aranybarnára a kockára vágott lazacot, majd vedd le a tűzről, és keverd hozzá a mézet és a mustárt. Az egészet forgasd össze a kifőtt tésztával, és friss petrezselyemmel szórd meg.