3 recept lazaccal, amit máris elkészítenél, annyira guszta

A lazac nem csupán azért kiemelkedő választás, mert rendkívüli ízvilággal rendelkezik, hanem azért is, mert egészségügyi szempontból is számos előnyt hordoz magában. Az omega-3 zsírsavak gazdag forrásaként hozzájárul a szív- és érrendszeri egészség fenntartásához, valamint támogatja az agy megfelelő működését is.

Ezen felül a lazac tartalmazza a szükséges fehérjéket és vitaminokat, mint például a B12-vitamint, D-vitamint és számos ásványi anyagot, amelyek hozzájárulnak a szervezet megfelelő működéséhez.

Citromos grillezett lazac

A grillezett lazac egy klasszikus, amely remek alkalom egy baráti vagy családi összejövetel megkoronázására. Ez a recept friss, üde ízvilágával könnyedén elvarázsolja a vendégeket.

4 lazacfilé

2 citrom

friss kapor ágak

2 evőkanál olívaolaj

Só és bors ízlés szerint

Elkészítés: A lazacfiléket locsold meg az olívaolajjal, majd sózd és borsozd ízlés szerint. Tedd őket a forró grillre, a bőrös oldallal lefelé. Grillezd körülbelül 5 percig, eközben citromkarikákat és friss dillel díszítsd. Tálalás előtt, néhány csepp friss citromlével még fokozhatod az ízlést.

Mézes-mustáros lazacos tészta

Egy gyors, mégis tápláló ebéd vagy vacsora remek választása, amelyet akár hétköznapokon is villámgyorsan összedobhatsz, miközben sem az ízről, sem az egészségről nem kell lemondanod.

Hozzávalók:

300 g spagetti tészta

200 g lazacfilé

2 evőkanál méz

1 evőkanál mustár

Friss petrezselyem

Só, bors ízlés szerint

Elkészítés: Főzd meg a spagettit sós vízben, majd csöpögtesd le. Kevés olívaolajon pirítsd aranybarnára a kockára vágott lazacot, majd vedd le a tűzről, és keverd hozzá a mézet és a mustárt. Az egészet forgasd össze a kifőtt tésztával, és friss petrezselyemmel szórd meg.

