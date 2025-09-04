5 dolog, amit soha ne ajándékozz el, ha nem akarsz balszerencsét

A mindennapi életben gyakran adódik alkalom arra, hogy ajándékkal lepjük meg szeretteinket. Azonban bizonyos tárgyak ajándékozása szerencsétlenséget hozhat a két fél számára, és az egyik legismertebb ilyen tárgy a pálcika.

Sapka

Egy szép sapka vagy kalap ajándéknak jó ötletnek tűnhet, de több kultúrában inkább rossz ómennek számít. Kínában például a zöld sapka kifejezetten sértő jelentéssel bír: azt sugallja, hogy a férfit a párja megcsalja. Éppen ezért a sapka ajándékozása nemcsak kellemetlen félreértést okozhat, hanem szerencsétlenséget is hozhat a kapcsolatba.

A hagyomány szerint egy férfinak soha ne adjunk sapkát, ha jót akarunk neki – helyette jobb választás egy sál, kesztyű vagy más kiegészítő.

Tükör

A tükrök mindig is titokzatos tárgyak voltak. Nemcsak arra használták őket, hogy megnézzük benne magunkat, hanem sokan hittek abban is, hogy kapcsolatot teremtenek a lélekkel vagy akár a túlvilággal. Éppen ezért sok helyen szerencsétlenséget hoz a tükör ajándékozása.

Nyugaton a legismertebb hiedelem, hogy ha összetörik, hét év balszerencse vár ránk.

Más kultúrák szerint a tükör képes „ellopni” az ember lelkét vagy energiáját. Emiatt ajándékként kerülendő, bármilyen szépen is mutatna a lakásban.

Kés

A kés hasznos eszköz a mindennapokban, de ajándéknak már nem szerencsés választás. A hiedelmek szerint ugyanis a kés a kapcsolatok elvágását jelképezi, legyen szó barátságról vagy szerelemről. Ha valaki kést ad ajándékba, azzal akaratlanul is azt sugallhatja, hogy a kötelék megszakad köztük. Van azonban egy trükk: ha a megajándékozott ad cserébe egy apró érmét, akkor a kés nem ajándéknak, hanem vásárlásnak számít, így elkerülhető a rossz előjel.

Óra

Az óra az idő múlását jelzi, ami szimbolikusan az élet végességére is utalhat. Emiatt sok kultúrában nem szerencsés ajándék. Kínában például az órát ajándékozni kifejezetten rossz ómen, mert a kifejezés hangzásban hasonlít a temetéshez kapcsolódó szavakhoz.

A hiedelem szerint az óra ajándékozása egy kapcsolat végét vagy az élet közelgő lezárását jelezheti.

Bár sokan szeretik praktikus és elegáns ajándéknak tekinteni, ha a babonákat nézzük, jobb elkerülni.

Gyöngy

A gyöngy ékszerként elegáns és szép, mégis sok néphagyomány szerint könnyeket hordoz. Azt mondják, aki gyöngyöt kap ajándékba, annak bánat, viszály vagy szomorúság jön az életébe.

Ezért egyes helyeken csak akkor ajándékoznak gyöngyöt, ha a másik ad érte cserébe valamit, például pénzt, hogy a rossz jelentést „megvásárlással” semlegesítsék. Bár a gyöngy klasszikus ajándék, nem árt tisztában lenni azzal, hogy sokak szerint inkább fájdalmat, mint örömöt hoz.