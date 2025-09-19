11 frizura Jennifer Aniston-tól, ami örökre beírta magát a divattörténelembe

Ha ikonikus frizurákról beszélünk, lehetetlen kihagyni a Jóbarátok című sorozatból ismert Rachelt. Kevés hajviselet volt az elmúlt 25 évben, amely ennyire meghatározta volna a popkultúrát, és ekkora mértékben vált volna a 90-es évek jelképévé. Azok a réteges tincsek, a szinte lebegő rugalmasság, a karamellszínű melírok, Jennifer Aniston kultikus frizurája korszakot teremtett, és olyan sztárok is azonnal beleszerettek, mint Tyra Banks, Christina Aguilera vagy Meg Ryan, akik mind elkészíttették a saját változatukat.
Azóta számtalan új trend jött és ment, de Jennifer Aniston haja továbbra is az egyik legirigyeltebb Hollywoodban. A rövid, tépett fazontól a hosszú, gyönyörűen rétegezettig, mostanában pedig a bob hosszúságig, mindig meg tudta újítani magát. De mi a titka annak, hogy még mindig ekkora a vonzereje? Talán az, hogy egyszerre szexi és lágy, kócos, mégis természetes. És hogy mi a tanulság ebből? Hagyd pihenni a hajad a túlformázástól, válassz olyan stílust, ami a meglévő tincseidet emeli ki, és engedd érvényesülni a saját természetes textúrádat.
Íme 12 ikonikus frizura Jennifer Anistontól, amelyek nemcsak korszakokat határoztak meg, hanem ma is inspirációt adhatnak, akár a hétköznapokra, akár különleges alkalmakra keresel ötletet.
2024 légies bob
A People’s Choice Awards-on Jen teljesen új stílust választott, és egy laza, bohókás lob fazonra vágatta a haját. Néhány hónappal később még rövidebbre ment, és jeges, hamvasszőke melírokkal frissítette fel a frizuráját.