10 vadító új bob frizura, ha őszre újítanál magadon
istockphoto.com

10 vadító új bob frizura, ha őszre újítanál magadon

Schuster Borka
Írta 2025.08.15.

A bob frizura örök klasszikus – elegáns, nőies, és épp annyira játékos, amennyire te szeretnéd. Minden szezonra újraértelmezik a fodrászok és a divatguruk, így őszre is számtalan friss, vagány és stílusos változata bukkant fel.

Francia bob frufruval

A klasszikus francia bob finoman az áll alá ér, egyenes vonalú, és most még stílusosabbá válik egy könnyed, ívelt frufruval. Ez a fazon a természetes textúrát is engedi érvényesülni, így akkor is mutatós, ha nem tökéletesen sima a hajad. Parizsi sikk, minimális erőfeszítéssel.

Bubifrizura mikrofufruval

A bátraké a szerencse – és az extrém stílus! A nagyon rövid mikrofufru drámai keretet ad az arcnak, és különösen karakteressé teszi a tekintetet. Ezt a bobot azoknak ajánljuk, akik szeretik a kissé retró, mégis modern hatást.

