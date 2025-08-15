10 vadító új bob frizura, ha őszre újítanál magadon

A bob frizura örök klasszikus – elegáns, nőies, és épp annyira játékos, amennyire te szeretnéd. Minden szezonra újraértelmezik a fodrászok és a divatguruk, így őszre is számtalan friss, vagány és stílusos változata bukkant fel.
Francia bob frufruval
A klasszikus francia bob finoman az áll alá ér, egyenes vonalú, és most még stílusosabbá válik egy könnyed, ívelt frufruval. Ez a fazon a természetes textúrát is engedi érvényesülni, így akkor is mutatós, ha nem tökéletesen sima a hajad. Parizsi sikk, minimális erőfeszítéssel.