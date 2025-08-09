Kik most a világ legnagyobb női vezetői? Igazi inspirációk lehetnek számunkra

A politika világában elismert női vezetők
Angela Merkel, Németország korábbi kancellárja mindenképpen kiemelkedő példa arra, hogyan lehet valaki a politika élén nőként higgadt, mégis határozott módon irányítani egy országot. Merkel pályafutása során gyakran ütközött előítéletekkel és sztereotípiákkal, mégis sikerült megőriznie a vezetését és elismerést kivívnia a nemzetközi színtéren is.
Egy másik figyelemre méltó vezető Jacinda Ardern, Új-Zéland miniszterelnöke, aki nem csak politikai, hanem emberi megközelítésével is kivívta a világ elismerését. Ardern céltudatosan küzd országáért, szembeszáll a kihívásokkal, legyen szó gazdasági vagy társadalmi problémákról, miközben megtartja emberi érzékenységét és közvetlenségét.