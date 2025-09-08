A világ 10 legfurcsább és legundorítóbb étele

Ha te is a gasztronómia szerelmese vagy, akkor biztosan számtalan különleges és izgalmas fogást próbáltál már ki. A világ különböző kultúrái elképesztően változatos ételeket kínálnak, melyek sokszor az általunk ismert ízvilágtól egészen eltérően hathatnak. Míg egyes nemzetek konyhája számunkra különlegesnek tűnik, addig ők a mindennapok részeként tekintenek rá. Az alábbiakban bemutatjuk a világ tíz legfurább ételét, amik elsőre talán kellőképp sokkolóak lehetnek.

Kacsatojás embrió: Balut

A Fülöp-szigeteki balut, egy igazán különleges étel, amely egy részben kifejlett kacsatojásból áll. Az embrió körülbelül 18 napos, amikor megfőzik és egészben fogyasztják. Bár a gondolata sokkoló lehet, a helyiek ínyencfalatként tekintenek rá, mivel az íze emlékeztet a tojásra és a húsra is egyszerre.

Ezt az ételt elsősorban esti csemegeként fogyasztják az utcákon, és rengeteg formában lehet tálalni, például ecettel és sóval ízesítve.

