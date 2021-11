Amiért a magyar vonatozás felér egy lelki gyakorlattal

A közösségi közlekedés során az ember elsajátít egyfajta zen életfilozófiát, és már nem füstölög bizonyos dolgokon, hanem sztoikus nyugalommal tűri a megváltoztathatatlant. Az alábbi dolgokról például valószínűleg fogalma sincs azoknak, akik nem utaznak rendszeresen nagyobb távolságra vonattal Magyarországon, azok a szerencsések azonban, akik ki vannak téve ennek a jellemfejlesztő kalandnak, az alábbi tanulságok ismerősek lesznek.

A menetrend azért van, hogy legyen mihez képest késni

Rutinos vonatozók már nem a menetrendhez képest rendelik ki a rokonokat autóval az állomásra, hanem telefonálnak, amikor már olyan közel értek a célállomáshoz, ahonnan akár gyalog is hazaérnének – így talán nem kell órákat várni a családnak.

Aki nem vonatozik, az valószínűleg azt sem tudja, hogyan rándul össze az ember gyomra, amikor a hangosbeszélő óráknak tűnő másodperceken át sorolja a megállókat, ahonnan az „érkező vonat” nem egészen pontosan, de „előre láthatóan” késni fog valamennyit.

Az avatatlan szemlélő valószínűleg azt sem érti, miért nevet fel mindenki megkönnyebbülten, amikor a szónoklat „5 perc”-cel zárul. Ennyi még igazán bele volt kalkulálva.

Minden kocsi büfékocsi

A mezei szemlélő számára a hagyományos vonatokon látszólag nincsen büfékocsi, de ez egy átverés, a valóság éppen ellentétes.

Minden kocsi egy büfékocsi, ahol az emberek már az állomásról való kigurulás pillanatában, az élelmesebbek pedig kis üvegben sót is hoztak magukkal.

Ha szerencsénk van, és útitársaink is magukévá tették már a zen felfogást, svédasztal lesz a fülke fogásaiból, és mindenki vígan cserélgeti a hazait.

Közösségi művelődési tér

A vasút az általános műveltség terjesztéséről is gondoskodik, egyfajta népművelő szerepet tölt be, hiszen egy hosszabb út során, esetleg amíg 6 órán át állunk egy felsővezeték-szakadás miatt a puszta közepén, az ember nem csak azt a könyvet fejezi be, amit magával vitt, de a kocsiban ülők egymás között is cserélgethetnek, így akár a velünk utazó orvostanhallgató szakvizsgájára is felkészülhetünk.

A kalauz az információs pont

A kalauz nem csak a pontos időről, a következő állomásról és a várható időjárásról, de a létező összes csatlakozásról, és a vonat másik végében található üres ülőhelyek számáról, az ottani klímáról és hangulatról is rendelkezik információval, gyakorlatilag wifi, urambocsá közösségi oldal szerepét tölti be az utazóközönség kommunájában.

Sajnálatos módon elég nagy eséllyel arra vonatkozólag is lesz információja, hogy a borsos pénzért megváltott jegyünk miért is érvénytelen, avagy miért nem megfelelő kiegészítő/pót jegyet vásároltunk hozzá, és miért kell büntetést fizetnünk.