Festett körmű férfiak, már nagyon vártalak titeket!

Oké, az, hogy egyes férfiak festik a körmüket, egyáltalán nem számít újdonságnak – a metál rajongóknak már az én kamaszkoromban, sőt valószínűleg jóval korábban is szigorúan feketére volt lakkozva a körme. Igaz, manikűrnek ezt a legnagyobb jóindulattal sem lehetett nevezni, mert a festéknek a trend szerint úgy kellett kinéznie, mintha filctollal firkálták volna fel. Sőt, most így belegondolva, valószínűleg sokszor ez is történhetett.
A festett körmű férfiak, akiket napjainkban látok, ehhez képest nagyon mások: a manikűrjük ápolt, a színek pedig, amiket használnak, a szivárvány teljes skáláját lefedik. Sőt, a lakkozott körömre néha még egyéb díszeket, matricákat, strasszokat is tesznek. És igen, heteroszexuális (vagy a heteroszexuális kapcsolatokra is nyitott) férfiak is csinálják ezt. Én meg ennek személy szerint felettébb örülök. Elmondom, miért!
Hogy valakinek tetszik-e egy férfin a lakkozott köröm, az ízlés dolga, éppen úgy, minthogy tetszik-e rajta a bőrdzseki, a szakáll vagy az ékszer. A körömlakk, mint esztétikai tényező, nekem inkább semleges – nem hiányolom egy férfiról sem, de nem is zavar a látványa, nekem ez bőven abba a kategóriába esik, amiről azt gondolom, hogy majd a körmök tulajdonosa eldönti, hogyan szeretné viselni őket.
És ha van valami, amiről 36 évesen tudom, hogy én már nem akarom csinálni egy párkapcsolatban, az egy férfi egójának a masszírozása.
Nem akarok álszent lenni, a közösségi média világában a fiatal fiúknak sincs egyszerű dolga, ha meg akarják találni a saját szerepüket, de ahogyan én is túlléptem mostanra azon, hogy csak az lehet a jó nő, akinek egy milliméter narancsbőre sincs, úgy szeretném, ha a párom is rendben lenne saját magával.
Azt ugyanis jól sejtik a férfiak, hogy szexuális értelemben kevés lehangolóbb dolog van, mint egy partner, aki nem biztos magában. Azt viszont úgy tűnik, sokan még mindig nem értik, hogy átlátunk ám a szitán: aki fel nem venne a világért sem egy rózsaszín inget, soha meg nem engedné magának egy érzelem kimutatását, és inkább vállalja egy végzetes betegség kockázatait, minthogy egyszer elmenjen urológushoz, az nagyon hamar lebuktatja magát. Hiába a macsó álca, semennyire nem bízik meg magában.
Ezzel szemben egy festett körmű férfi pontosan tudja, hogy akkor is önazonos marad, ha színesek a körmei, sőt, ha ő férfiként tekint magára, akkor a világ összes glitterét és csillámpónis matricáját is rázúdíthatjuk, akkor is férfi marad. Ennél pedig kevés szexibb dolgot tudok elképzelni: egy férfit, akivel lehet játszani, aki mer kísérletezni, aki nem ijed meg attól, hogy ha valamit nem a társadalmi elvárásoknak megfelelően csinál, akkor elveszíti majd a férfiasságát. Hiszen az nem külsőségekből, hanem belülről fakad.