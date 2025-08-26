„Végre csend van!” – Férfiak, boldogabbak vagytok, mióta elváltatok?
Szőke Angéla
Írta 2025.08.26.

A felmérések szerint a nők boldogabbak válás után, mint a férfiak, de mit mondanak erről ők maguk?

Halleluja

A volt feleségem egy igazi szukkubusz démon volt, aki – ha nem válok el tőle időben – az összes pénzem és életerőm kiszipolyozta volna belőlem. Két éven keresztül előadta, hogy egy tündér, aztán megvolt az esküvő és átváltozott, mint egy vérfarkas teliholdkor. A váláskor foggal-körömmel küzdött és én inkább jóval többet adtam neki, csak szabaduljak tőle végre. Brrr, kiráz a hideg, hacsak eszembe jut ez az egész, ha a nevét hallom (Judit) a mai napig – vicc nélkül – összerezzenek. Úgyhogy visszatérve a kérdésre: igen, sokkal boldogabb vagyok.

