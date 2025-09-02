Így védd meg magad a negatív emberektől – lelkileg és energetikailag is

Egy friss, 2023-as amerikai kutatás szerint (University of Georgia, Department of Psychology), azok az emberek, akik rendszeresen negatív hatásoknak vannak kitéve – például panaszkodó, ítélkező vagy manipulatív környezetben élnek –, 60%-kal nagyobb eséllyel tapasztalnak kiégést, szorongást vagy depressziós tüneteket. A jó hír? A tudatosság és néhány egyszerű módszer sokat segíthet abban, hogy megvédd magad az ilyen hatásoktól – mentálisan és energetikailag is.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok? A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

1. Fejleszd az érzelmi intelligenciádat

Ha tudod, mi történik benned, könnyebb megvédeni magad attól, ami kívülről jön.

Figyeld meg, kik mellett fáradsz el gyorsan, kik váltanak ki benned szorongást vagy bűntudatot – ez már önmagában egy óriási lépés. Ha felismered a manipulatív viselkedésmintákat (pl. passzív agresszió, érzelmi zsarolás), máris kevésbé tudnak hatni rád.

2. Tanulj meg asszertívan kommunikálni

Nem kell durvának lenned ahhoz, hogy megvédd magad.

Az asszertív kommunikáció azt jelenti: kiállsz magadért, de úgy, hogy közben nem bántasz meg másokat. Például így: „Értem, hogy neked ez fontos, de most szeretném, ha ezt tiszteletben tartanád” – ez határozott, de nem támadó.

3. Takarítsd ki az időnaptáradból a „lelki lecsapolókat”

Nem vagy köteles mindenkinek elérhető lenni.

Figyeld meg, kivel beszélgetsz úgy, hogy utána rosszabbul érzed magad. Ha rendszeresen csak panaszkodik valaki, vagy mindig feszülten válsz el tőle, ideje határt húzni. Néhány találkozást átszervezni néha már csodát tesz a lelki békéddel. Mások ezeket olvassák Ezek a csillagjegyek jól viselik a változást és könnyen adaptálódnak Az empaták 7 jellemző tulajdonsága. Vajon te is közéjük tartozol? „Nem lesz az egy kicsit sok?” – 5 testképet romboló mondat Pszichológiai trükkök, amikkel megkapod az álommunkát

4. Mondj bátran nemet – bűntudat nélkül

A nemet mondás nem önzőség, hanem öngondoskodás.

Gyakorold kis dolgokkal: „Ma nem tudok ott lenni”, vagy „Ez most nekem nem fér bele.” Aki tisztel, elfogadja. Aki megsértődik, valószínűleg eddig sem a határaidat, hanem a saját kényelmét nézte.

A cikk folytatódik, lapozz!