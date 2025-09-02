Így védd meg magad a negatív emberektől – lelkileg és energetikailag is

1. Fejleszd az érzelmi intelligenciádat
Ha tudod, mi történik benned, könnyebb megvédeni magad attól, ami kívülről jön.
Figyeld meg, kik mellett fáradsz el gyorsan, kik váltanak ki benned szorongást vagy bűntudatot – ez már önmagában egy óriási lépés. Ha felismered a manipulatív viselkedésmintákat (pl. passzív agresszió, érzelmi zsarolás), máris kevésbé tudnak hatni rád.
2. Tanulj meg asszertívan kommunikálni
Nem kell durvának lenned ahhoz, hogy megvédd magad.
Az asszertív kommunikáció azt jelenti: kiállsz magadért, de úgy, hogy közben nem bántasz meg másokat. Például így: „Értem, hogy neked ez fontos, de most szeretném, ha ezt tiszteletben tartanád” – ez határozott, de nem támadó.
3. Takarítsd ki az időnaptáradból a „lelki lecsapolókat”
Nem vagy köteles mindenkinek elérhető lenni.
Figyeld meg, kivel beszélgetsz úgy, hogy utána rosszabbul érzed magad. Ha rendszeresen csak panaszkodik valaki, vagy mindig feszülten válsz el tőle, ideje határt húzni. Néhány találkozást átszervezni néha már csodát tesz a lelki békéddel.
4. Mondj bátran nemet – bűntudat nélkül
A nemet mondás nem önzőség, hanem öngondoskodás.
Gyakorold kis dolgokkal: „Ma nem tudok ott lenni”, vagy „Ez most nekem nem fér bele.” Aki tisztel, elfogadja. Aki megsértődik, valószínűleg eddig sem a határaidat, hanem a saját kényelmét nézte.