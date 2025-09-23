Van 5 hajszín, ami mindent visz az idei hideg szezonban – Neked melyik állna jól?
iStock

Címlap / Stílus / Haj / Van 5 hajszín, ami mindent visz az idei...

Van 5 hajszín, ami mindent visz az idei hideg szezonban – Neked melyik állna jól?

Farkas Margaréta
Írta 2025.09.23.

Fedezd fel az őszi hajszínek legújabb trendjeit, amelyek gazdag, fényes és telített árnyalatokkal frissítik fel a megjelenésedet. Legyen szó jeges fekete tónusokról vagy meleg, késő nyári árnyalatokról, az őszi hajszínfrissítés garantáltan feldobja a hangulatodat.

🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

Akár imádod a könnyed őszi hangulatot és egy juhar-réz árnyalattal hangolódnál rá a szezonra, akár inkább Kate Middleton nyomdokait követnéd egy ragyogó tónussal, az ősz tökéletes alkalom arra, hogy felfrissítsd a védjegyeddé vált hajszínt. Az idei őszi hajszínekben egy közös pont biztosan megvan. Legyen szó a közelgő hideg hónapokat idéző jeges fekete tónusokról vagy a késő nyári levelekből inspirált, fénylő meleg árnyalatokról, az őszi frissítés akkor az igazi, ha gazdag, fényes és telített. A szőkéknek, barnáknak és minden árnyalatnak a kettő között mutatjuk az idei szezon legtrendibb hajszíneit, a 90-es évek ihlette nude tónusoktól a cseresznyés árnyalatokig, amelyek a természetesen sötét hajon érvényesülnek a legszebben.

Selyemfényű szőke

Kate új gomba-arany árnyalatától a Sienna Miller-féle habos vaníliáig a neutrális szőke tónusok idén nyáron mindenhol ott voltak, és még nem mennek sehová. „Krémes, szinte áttetsző tónus, ami gyönyörűen veri vissza a fényt. Legjobban a finom szálú vagy egyenes hajon mutat, ahol a ragyogás a főszerep, és különösen előnyös világos vagy közepes bőrtónushoz.” – mondja Samantha Cusick fodrász. Kérj a fodrászodtól lágy, mikrofinomságú melírokat gyöngyös bézs vagy neutrális pezsgő árnyalatú fényesítővel a tükröződő hatásért.

Oldalak: 1 2 3 4 5

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/5
Következő»

🎯 Mások ezt olvassák

Pollenriadó: ma kritikus értékeket mutat a parlagfű

Pollenriadó: ma kritikus értékeket mutat a parlagfű
Ma Tekla és Líviusz névnapja van – Milyen a személyiségük?

Ma Tekla és Líviusz névnapja van – Milyen a személyiségük?
Bébi francia köröm újragondolva – 8 stílusos manikűr, amit idén nyáron imádni fogsz

Bébi francia köröm újragondolva – 8 stílusos manikűr, amit idén nyáron imádni fogsz
A nagy fenyőt is kiválthatod egy ilyen alternatív karácsonyfával

A nagy fenyőt is kiválthatod egy ilyen alternatív karácsonyfával
Férfiakat kérdeztünk, hogy boldogok-e. A válaszok megdöbbentőek

Férfiakat kérdeztünk, hogy boldogok-e. A válaszok megdöbbentőek
Mutatjuk a legszebb helyeken játszódó Netflix filmeket

Mutatjuk a legszebb helyeken játszódó Netflix filmeket
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK