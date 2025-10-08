Választható embriók – Beleszólhatunk-e, hogy milyen gyerekünk szülessen?

A tudomány fejlődésével már nem csak az a kérdés, szeretnénk-e gyereket, hanem az is, hogy milyen gyerekünk szülessen. A genetikai vizsgálatok lehetőséget adnak a szülőknek és orvosoknak, hogy döntsék el, melyik embrió kapjon esélyt az életre.

A tudomány fejlődésével egyre inkább adott az elméleti lehetőség, hogy ne csupán abban legyen választásunk, szeretnénk-e gyereket, hanem abban is, hogy milyen gyerekünk szülessen. A genetikai kutatások és a mesterséges megtermékenyítési eljárások fejlődése odáig jutott, hogy embriókat ma már genetikai vizsgálatoknak vethetnek alá, és bizonyos jellemzők alapján a szülők, illetve az orvosok dönthetnek arról, melyik kapjon esélyt az életre.

Ennek a lehetőségnek kétségtelenül vannak nagyon erős, emberileg nehezen vitatható előnyei. Gondoljunk csak arra: ha egy embrió olyan genetikai rendellenességet hordoz, amely az élettel összeegyeztethetetlen, akkor a szülők és az orvosok döntése megakadályozhatja egy rendkívül fájdalmas és tragikus történet elindulását. Ezek azok a magzatok, amelyek még az anyaméhben, vagy röviddel a születés után meghalnának – sokszor szenvedések közepette, és minden esetben borzasztó veszteséget okozva a családnak.

És valljuk be, elég nehéz rossz szándékot látni abban, amikor valaki azt mondja, hogy egészséges gyermeket szeretne. Hiszen persze, hogy minden szülő ezt szeretné.

És valljuk be, elég nehéz rossz szándékot látni abban, amikor valaki azt mondja, hogy egészséges gyermeket szeretne. Hiszen persze, hogy minden szülő ezt szeretné.

Hol húzzuk meg a határt?

A kérdés azonban ott válik igazán bonyolulttá, amikor a választási lehetőség túlmutat az élettel összeegyeztethetetlen betegségeken. Mi a helyzet azokkal a gyerekekkel, akik betegen, de életképesen születnének? Például mozgássérülten, látás- vagy halláskárosodással? Vagy azokkal, akik neurodivergens módon fejlődnének, például autizmussal, ADHD-val vagy más idegrendszeri eltéréssel?

És ha egyszer már adott a technológia, ki tudja, meddig terjed majd a szülők választási igénye. Megállunk annál, hogy kiszűrjük a súlyos betegségeket? Vagy egy lépéssel továbbmegyünk, és „optimalizálni” szeretnénk a gyermeket? Megválaszthatjuk-e a nemét? A szemszínét? Az intelligenciaszintjét vagy a sportteljesítményre való hajlamát? Hol a határ az orvosi felelősség és a szülői vágyak között?

