Már most elkezdheted: így készíts újrahasznosított karácsonyi díszeket
iStock

Címlap / Otthon / Hobbi / Már most elkezdheted: így készíts...

Már most elkezdheted: így készíts újrahasznosított karácsonyi díszeket

Lukács Kamilla
Írta 2025.10.20.

A karácsonyi készülődés nemcsak a szívekben és a lelkekben indítja el a változást, hanem az otthonunkban is. Ilyenkor sokan elgondolkodunk, hogyan frissíthetnénk fel a megszokott dekorációkat úgy, hogy közben környezetbarátabbak és pénztárcakímélőbbek maradjunk.

🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton

Az újrahasznosított karácsonyi díszek pont ebben segítenek:

kreatívak, egyediek, és sokszor abból készülnek, amit amúgy kidobnánk. Ráadásul közös családi programnak is szuperek, hiszen mindenki beleteheti a saját ötletét és kézjegyét.

A bolti díszek gyakran műanyagból készülnek és egyformák – ezzel szemben a saját kezűleg készített díszek emlékeket hordoznak, és egy kicsit rólunk is mesélnek.

Olvass még a témában

Egyszerűen elkészíthető újrahasznosított karácsonyi díszek

Régi pulóverből puha figurák

Egy megunt, kinyúlt pulcsiból gyönyörű textil díszeket varázsolhatsz.

Oldalak: 1 2 3 4 5 6 7 8

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/8
Következő»
🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

🎯 Mások ezt olvassák

Ilyen munkaerők a mai huszonévesek. Távolról sem felelőtlenek, csak más az világnézetük

Ilyen munkaerők a mai huszonévesek. Távolról sem felelőtlenek, csak más az világnézetük
8 ordító jel, hogy nem mosod elég gyakran a hajad

8 ordító jel, hogy nem mosod elég gyakran a hajad
Mondd meg a zodiákusodat, mutatjuk az álomotthonodat!

Mondd meg a zodiákusodat, mutatjuk az álomotthonodat!
Ezek a rövidnadrágok uralják a nyarat – 8 trend, amit érdemes ismerni

Ezek a rövidnadrágok uralják a nyarat – 8 trend, amit érdemes ismerni
Ez történik, ha belekortyolsz a romlott tejbe

Ez történik, ha belekortyolsz a romlott tejbe
﻿Szokatlan okokból is hullhat a hajad – Akár egy megfázás is okozhatja

﻿Szokatlan okokból is hullhat a hajad – Akár egy megfázás is okozhatja
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK