Már most elkezdheted: így készíts újrahasznosított karácsonyi díszeket

A karácsonyi készülődés nemcsak a szívekben és a lelkekben indítja el a változást, hanem az otthonunkban is. Ilyenkor sokan elgondolkodunk, hogyan frissíthetnénk fel a megszokott dekorációkat úgy, hogy közben környezetbarátabbak és pénztárcakímélőbbek maradjunk.

Az újrahasznosított karácsonyi díszek pont ebben segítenek:

kreatívak, egyediek, és sokszor abból készülnek, amit amúgy kidobnánk. Ráadásul közös családi programnak is szuperek, hiszen mindenki beleteheti a saját ötletét és kézjegyét.

Egyszerűen elkészíthető újrahasznosított karácsonyi díszek

Régi pulóverből puha figurák

Egy megunt, kinyúlt pulcsiból gyönyörű textil díszeket varázsolhatsz.

