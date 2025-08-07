50 felett is lehetnek céljaid, mint fiatalon – 4 hatalmas motiváció

Vannak, akik olyan szerencsések, hogy életük végéig azt csinálhatják, amit szeretnek, és vannak, akik életükben később találják meg az álommunkájukat. Előfordul, hogy valakinek a nyugdíjazás ad új esélyt arra, hogy kiteljesedjen abban, amit valójában mindig is szeretett volna csinálni, és olyan is akad, aki benne ragad a mókuskerékben, és nem tud kitörni. Az utóbbit érdemes elkerülni, ha tehetjük:



akár idősebb korban is egész nyugodtan merjünk szakmát és karriert váltani, ha lehetőségünk adódik rá, mert a munka nem csak arra való, hogy pénzt keressünk vele, hanem arra is, hogy kiteljesedjünk benne.



Persze azok, akik soha nem tartották fontosnak, mit dolgoznak, nem ezt a célt fogják választani maguknak idősebb korukra, de akiknek mindig is volt egy álmuk, amit nem tudtak beteljesíteni, nyugodtan fogjanak hozzá akkor is, amikor már a legtöbben inkább nyugdíjba vonulnak.



