50 felett is lehetnek céljaid, mint fiatalon – 4 hatalmas motiváció

Álommunka, álompasi, álomesküvő, stabil anyagi helyzet, saját otthon, gyerekek – ha ezeket kipipáltad már mind az életben, akkor úgy érezheted, hogy nem igazán vannak már olyan célok, amikért érdemes küzdeni, vagy amit egyáltalán kitűzhetnél magad elé. Pedig idősebb korodban is ugyanolyan fontos, hogy legyen, ami motivál a mindennapokban – ez a néhány tipp segít abban, hogy találj újabb célokat magadnak!
Vannak, akik olyan szerencsések, hogy életük végéig azt csinálhatják, amit szeretnek, és vannak, akik életükben később találják meg az álommunkájukat. Előfordul, hogy valakinek a nyugdíjazás ad új esélyt arra, hogy kiteljesedjen abban, amit valójában mindig is szeretett volna csinálni, és olyan is akad, aki benne ragad a mókuskerékben, és nem tud kitörni. Az utóbbit érdemes elkerülni, ha tehetjük:
akár idősebb korban is egész nyugodtan merjünk szakmát és karriert váltani, ha lehetőségünk adódik rá, mert a munka nem csak arra való, hogy pénzt keressünk vele, hanem arra is, hogy kiteljesedjünk benne.
Persze azok, akik soha nem tartották fontosnak, mit dolgoznak, nem ezt a célt fogják választani maguknak idősebb korukra, de akiknek mindig is volt egy álmuk, amit nem tudtak beteljesíteni, nyugodtan fogjanak hozzá akkor is, amikor már a legtöbben inkább nyugdíjba vonulnak.