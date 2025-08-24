Ez az 5 trendi szín minden bőrtónushoz passzol – a Tiédhez is!
istockphoto.com

Címlap / Stílus / Divat / Ez az 5 trendi szín minden bőrtónushoz...

Ez az 5 trendi szín minden bőrtónushoz passzol – a Tiédhez is!

Nagy Emília
Írta 2025.08.24.

A divat világa folyamatosan változik és a színek, amelyek körülvesznek minket, valóságos érzelmi hatalmat gyakorolnak mindennapjainkra. 2025 trendszínei olyan árnyalatok, hogy minden bőrtónushoz kiválóan illeszkednek, ezért segíthetnek abban, hogy a mindennapi öltözködés ne csak a divat, hanem a személyes stílus és a magabiztosság eszköze is legyen.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

Pezsgő arany

A pezsgő arany árnyalat a semleges színek elegáns variánsa, amely sárgás csillogásával melegséget áraszt. Kiválóan passzol mind a világos, mind a sötétebb bőrtónushoz, és segít kiemelni a bőr természetes fényét. Az arany az ünnepek és a luxus színe, így beépítése a ruhatárba már eleve emelkedett hangulatot kölcsönöz a viselőjének.

Zöld menta

A zöld menta szín az ellentmondások harmóniája: friss és élénk, ugyanakkor megnyugtató. Ez a különleges színárnyalat remekül mutat világos és közepes bőrtónusok esetén, hiszen kontrasztot teremt és kiemeli a bőr természetes ragyogását. 2025-ben a zöld menta a természet és az újrakezdés szimbólumaként köszönt vissza, így tökéletes választás, ha valami üde változásra vágyunk.

Oldalak: 1 2 3

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/3
Következő»

🎯 Ezek a cikkek is érdekelhetnek

„A vécén élvezem a csendet” – Férjek mesélik el, hol vannak végre egyedül

„A vécén élvezem a csendet” – Férjek mesélik el, hol vannak végre egyedül
Melyik parfüm illik hozzád idén ősszel? A csillagjegyed alapján

Melyik parfüm illik hozzád idén ősszel? A csillagjegyed alapján
Így végezd a szemjógát. Pihentet és lelkileg is helyretesz

Így végezd a szemjógát. Pihentet és lelkileg is helyretesz
Így töltődj fel nyáron a zodiákusod szerint

Így töltődj fel nyáron a zodiákusod szerint
Meg tudták a jövőt jósolni: érdekes tények a majákról

Meg tudták a jövőt jósolni: érdekes tények a majákról
A rák esélyei javulnak jó alvással – A Harvard professzora szerint

A rák esélyei javulnak jó alvással – A Harvard professzora szerint
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK