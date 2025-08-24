Ez az 5 trendi szín minden bőrtónushoz passzol – a Tiédhez is!

Pezsgő arany
A pezsgő arany árnyalat a semleges színek elegáns variánsa, amely sárgás csillogásával melegséget áraszt. Kiválóan passzol mind a világos, mind a sötétebb bőrtónushoz, és segít kiemelni a bőr természetes fényét. Az arany az ünnepek és a luxus színe, így beépítése a ruhatárba már eleve emelkedett hangulatot kölcsönöz a viselőjének.
Zöld menta
A zöld menta szín az ellentmondások harmóniája: friss és élénk, ugyanakkor megnyugtató. Ez a különleges színárnyalat remekül mutat világos és közepes bőrtónusok esetén, hiszen kontrasztot teremt és kiemeli a bőr természetes ragyogását. 2025-ben a zöld menta a természet és az újrakezdés szimbólumaként köszönt vissza, így tökéletes választás, ha valami üde változásra vágyunk.