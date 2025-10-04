Ezért marad büdös a törölköző mosás után, és hogyan kerülheted el

A megfelelő szárítás hiánya
Az egyik leggyakoribb ok, amiért a törölközők büdösek maradhatnak, az a nem megfelelő szárítás. Ha a törölközők nem tudnak teljesen megszáradni két használat között, nedvesség maradhat bennük, ami elősegíti a baktériumok és a penész szaporodását, ezáltal kellemetlen szagot okozva.
Gondoskodj arról, hogy a törölközők jól szellőző helyen száradhassanak meg, lehetőleg a szabad levegőn vagy egy jól szellőző fürdőszobában. Amennyiben van rá lehetőség, a napfény is remek segítség lehet a szárítási folyamatban, hiszen természetes módon fertőtleníti a textíliát.
