Ezért marad büdös a törölköző mosás után, és hogyan kerülheted el
Ezért marad büdös a törölköző mosás után, és hogyan kerülheted el

Lukács Kamilla
Írta 2025.10.04.

Valószínűleg mindannyian tapasztaltuk már azt a kellemetlenséget, amikor frissen mosott törölközőért nyúlunk, és az nem friss illattal, hanem áporodott szaggal fogad minket. De mi okozza ezt a problémát, és hogyan lehet megszüntetni? Több tényező is szerepet játszhat, ezért nézzük meg ezeket részletesen.

A megfelelő szárítás hiánya

Az egyik leggyakoribb ok, amiért a törölközők büdösek maradhatnak, az a nem megfelelő szárítás. Ha a törölközők nem tudnak teljesen megszáradni két használat között, nedvesség maradhat bennük, ami elősegíti a baktériumok és a penész szaporodását, ezáltal kellemetlen szagot okozva.

Gondoskodj arról, hogy a törölközők jól szellőző helyen száradhassanak meg, lehetőleg a szabad levegőn vagy egy jól szellőző fürdőszobában. Amennyiben van rá lehetőség, a napfény is remek segítség lehet a szárítási folyamatban, hiszen természetes módon fertőtleníti a textíliát.

