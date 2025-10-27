Titokzatos helyek a világban, amiket szinte senki sem látott
Titokzatos helyek a világban, amiket szinte senki sem látott

Arany Inez
Írta 2025.10.27.

Vannak olyan helyek a világon, ahol az emberi jelenlét ritkaságszámba megy. Ezeknek a titokzatos és megközelíthetetlen helyeknek a létezése nemcsak hogy izgalmat és kíváncsiságot ébreszt bennünk, hanem egyben el is gondolkodtat arról, hogy miért válik némely terület ennyire tiltottá vagy elérhetetlenné az emberek számára.

Bolívia: A North Yungas-út

A legtöbb utazási célpont, amit kiválasztunk, általában biztonságban megközelíthető. Azonban Bolíviában található North Yungas-út, más néven a Halálút, az, ami kitűnik a tömegből. Ez a keskeny hegyvidéki út, amely La Paz és Coroico között vezet, folyamatosan veszélyt jelent az arra járókra. Csak kissé szélesebb egy járműnél, és a szédítő mélységek mellett fut. Az út története tele van tragédiákkal, és bár néhány kalandor megpróbál végighajtani rajta, a legtöbben távol maradnak.

