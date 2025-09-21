5 jel, hogy a tinédzser gyermeked titkol előled valamit

Talán az egyik leginkább szembetűnő jel, hogy valami nincs rendben, ha a tinédzsered kommunikációs szokásai hirtelen megváltoznak. Amikor eddig nyitott és beszédes volt, de most hirtelen hallgatag és kerülő úton fogalmaz, az intő jel lehet. A szülők gyakran érzik, ha valami nem stimmel, és bár előfordulhat, hogy a gyermek egyszerűen csak a saját belső világába vonul vissza, az is lehet, hogy valami konkrét dolgot próbál elrejteni.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok? A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Változik a kommunikációs stílusa

Fontos, hogy ebben az esetben ne próbáljuk azonnal kikényszeríteni a választ. A bizalom és a kölcsönös tisztelet kialakítása kulcsfontosságú. Ha a gyermek érzi, hogy ítélkezés nélkül meghallgatjuk, előbb-utóbb megnyílik majd, ha valóban szüksége van rá.

A cikk folytatódik, lapozz!