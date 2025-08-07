Gyermekeink a TikTok generáció: a pszichológusok (is) aggódnak

Az új generáció családi dinamikái drasztikusan megváltoztak az utóbbi években, elsősorban a modern technológia és a közösségi média térhódítása következtében. A TikTok, az internet többi platformjával együtt, új kapcsolatokat szab a családtagok és az egyes tagok mentális jólétére nézve. A pszichológusok egyre komolyabb aggodalmukat fejezik ki a tizenévesek képernyőideje miatt, amely már-már a napi rutin részévé vált.

Egy nemrégiben készült nagyszabású felmérés eredményei szerint a fiatalok átlagosan napi három-négy órát töltenek a telefonjuk előtt. Az amerikai Common Sense Media kutatása szerint a 8 és 12 év közötti gyermekek telefonhasználata meghaladja a napi négy órát, míg a tinédzsereké közel duplája ennek az összegnek. Ez az időtartama növeli a szülők aggodalmát és az iskolai teljesítmények romlásához vezethet.

Hogyan hat a képernyőidő a tizenévesek pszichéjére?

A pszichológusok azt állítják, hogy a túlzott képernyőidő jelentős hatással van a tinédzserek mentális egészségére. A képernyőidő korlátlan jelenléte összekapcsolható a szorongás, a depresszió, valamint az alvászavarok kialakulásával. Ezen túlmenően, a közösségi média által generált nyomás, hogy mindig elérhető legyen, a testképzavarokhoz és az önértékelés csökkenéséhez vezethet.